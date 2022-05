Prezentatoarea de la „Vorbește lumea” și prezentatorul de la „Insula iubirii” au petrecut în weekend momente speciale la creștinarea fiului lor, Adrian. Cel de-al treilea copil al cuplului a fost botezat, iar petrecerea a fost una reușită. Pentru micuțul Adrian, Adela Popescu și Radu Popescu au organizat un super eveniment cu ajutorul specialiștilor în domeniu. Tema petrecerii a fost povestea celor „Cei 3 purceluși”, iar pe masa invitaților au stat drept mărturii trei porcușori și pe șapca lor era scrisă inițiala A.

În direct la TV, prezentatoarea a explicat: „Am avut două lucruri la care am ținut foarte tare, să avem tema ‘Cei trei purceluși. Mi s-a părut foarte drăguță. Nu am vrut să fie cei trei iezi. Și am vrut să avem liliac pentru că sunt flori de sezon”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

Se știe că la eveniment au luat parte prietenii apropiați și membrii familiei. Laura Cosoi, Dana Rogoz, Răzvan Fodor, Ioana Scărlătescu, care e și nașa micuțului Adrian, s-au distrat și au socializat la toată petrecerea.

„Am avut un botez restrâns, cred că au fost 40 de oameni, doar prieteni apropiați și familia. Am dansat, m-am simțit super bine, m-am simțit minunat. Și locația…a fost o grădină în centrul Bucureștiului. Asta ne-am dorit, să nu fie complicat pentru oameni.

Chiar a fost foarte relaxant. Mi-am dat seama că am ajuns la maturitate și știți după ce? Când am realizat că, pur și simplu, nu m-a sinchisit foarte tare să le fac pe plac celorlalți. Nu, am vrut să mă simt bine având încredere că cei pe care i-am chemat chiar sunt oameni mișto”, a recunoscut Adela Popescu, conform fanatik.ro.

Tatăl prezentatoarei de la Pro TV s-a bucurat mult de evenimentul din familie, i-a făcut și câteva confesiuni fiicei sale. „M-am apropiat și l-am întrebat dacă îi place, mi-a zis că foarte mult. Și eu zic, ‘Dar ce îți place în mod special?. Mi-a spus, ‘Îmi place că aveți oameni de calitate în jurul vostru și oameni educați.

Cumva, mi-a spus că ăsta este secretul în general în viață. Unde lucrezi, cu cine te însoțești, trebuie să fie oameni de calitate”, a încheiat Adela Popescu.

GSP.RO Imagini răscolitoare. Oamenii nu și-au mai putut stăpâni lacrimile. Ce a apărut pe gazon înaintea meciului

Playtech.ro De ce a atacat Putin, de fapt, Ucraina. Adevăratul MOTIV tocmai a ieșit la iveală

Observatornews.ro Doina Matei a ucis o tânără la metroul din Roma, cu umbrela. După 15 ani de la crimă, statul italian este obligat să despăgubească familia victimei

HOROSCOP Horoscop 9 mai 2022. Taurii au parte de o zi cu de toate, tensiune la nervi și consum inutil, ar fi bine să își păstreze răbdare

Știrileprotv.ro Fost primar al orașului Ekaterinburg, atac la Putin de Ziua Victoriei: Războiul cu Ucraina este cel mai ridicol din istorie

Orangesport.ro FOTO! Detaliul care a trecut neobservat. Controversă uriaşă. Cine a trecut prin faţa lui Vladimir Putin la parada din Piaţa Roşie

PUBLICITATE Fă cunoștință cu faimoasa influențatoare olandeză Linda Tol