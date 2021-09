Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai longevive și bine sudate cupluri din showbiz-ul românesc. În urmă cu șase ani, cei doi își uneau destinele și au avut o nuntă restrânsă. Vedeta a mărturisit acum că are un mare regret din ziua în care a spus DA, acela că nu a invitat la petrecere două persoane.

„Am avut în total 60 de oameni, cu tot cu staff. Cred că nunțile acum s-au schimbat și nu se mai fac așa mari și cu fast. Eu am avut numai prietenii buni alături și familia. Am și acum două persoane în minte pe care regret că nu le-am invitat”, a dezvăluit Adela Popescu la „Vorbește lumea”.

Chiar și acum, după 6 ani de la nunta cu Radu Vâlcan, vedeta vorbește cu părere de rău că nu a trecut pe toată lumea pe lista de invitați. Cei doi au avut o petrecere restrânsă la care au participat aproximativ 60 de persoane.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Cum a cerut-o Radu Vâlcan în căsătorie pe Adela Popescu

Radu Vâlcan a povestit în cadrul unui interviu că el își făcuse un întreg scenariu pentru cererea în căsătorie, însă situația s-a schimbat în momentul în care Adela Popescu și-a dat seama ce urma să se întâmple. Prezentatorul de la Antena 1 și-a cunoscut soția pe platourile de filmare, iar acum au împreună trei băieței.

„Chiar dacă ne comportam, trăiam, conviețuiam asemenea celor căsătoriți, simțeam că trebuia să vină și acel moment, firesc. Mi-am făcut un scenariu, protagonist – eu. Plănuisem o cerere superbă, ca-n filme, dar am jucat atât de prost… Publicul – ea, a anticipat imediat, dar m-a lăsat să mă consum. Ardea de nerăbdare să trecem odată podul ala de la Ruse, Bulgaria, să ne așezăm la masa din restaurantul ăla în care am avut prima noastră cină romantică și să zică DA. Restaurantul nu mai există, am găsit altul, dar răspunsul a fost pe loc și DA”, a declarat Radu Vâlcan pentru VIVA!.

