În vârstă de 29 de ani, David Pușcaș e fiul adoptiv al artistei Luminița Anghel. Dacă în copilărie a stat sub aripa protectoare a mamei sale, în adolescență relația lui cu mama s-a răcit, în urmă cu ani au avut un scandal public la TV, unde și-au adus multe acuze.

De nouă ani, David Pușcaș și Luminița Anghel nu mai vorbesc, cântăreața a refuzat să își mai ajute fiul, care s-a descurcat cum a putut pentru a-și plăti chiria apartamentului. Susține că nu a apelat la mama sa în momentele grele.

David Pușcaș: „Eu nu i-am cerut niciodată mamei bani”

„Cred că sunt vreo nouă ani de când n-am mai vorbit cu mama. Eu nu i-am cerut niciodată mamei bani, nu am cerut ajutorul când eram în momente critice, niciodată în viața mea. Nu i-am cerut ajutorul pentru că spuneam că oricum nu mă va ajuta și simți când părinții nu sunt alături. Noi ne-am exclus reciproc unul din viața altuia”, a spus David Pușcaș în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars.

„E parte din mine mama. Văd defectele, văd și calitățile, și eu nu pot s-o anulez pe ea, că înseamnă că mă anulez pe mine. Eu nu pot să nu o iubesc pe ea, pentru că automat ar însemna că nu mă iubesc pe mine, dar trebuie să accept și să merg mai departe”, a mai spus el.

„Am avut job să spăl vase 8 ore într-o bucătărie în subsol”

Deși s-a confruntat cu depresia, David Pușcaș speră că își va găsi jobul mult dorit, că va excela în viața profesională și atunci, poate, se va regăsi cu Luminița Anghel. „Eu cred că dacă o să reușesc în viața asta și o să am o carieră mișto și o să fiu sus, cred că da, ne vom putea împăca.

Atunci o să-i zic: mamă, am reușit, sunt bine, te iubesc. Eu vreau să fiu bine profesional și să o sun și să o invit să ieșim la restaurant, să mâncăm și să depănăm amintiri”, a mai spus tânărul, care a spălat chiar și vase la un restaurant pentru a face rost de bani.

„Oamenii îmi spuneau că nu sunt de acel loc. Lumea mă știa de la televizor, mă recunoșteau. Mereu am fost o problemă, că există. Orice am făcut am făcut cu plăcere. Am avut job să spăl vase 8 ore într-o bucătărie în subsol, nu vedeam lumina zilei, nu știam ce zi e, și o făceam cu plăcere”, a mai spus David Pușcaș la „Xtra Night Show”, conform spynews.ro.

David Pușcaș vrea să joace în seriale

Deși nu are studii în actorie, David Pușcaș vrea să joace în seriale, tocmai de aceea se gândește să îi ceară ajutorul producătoarei Ruxandra Ion. „Aș vrea să mă reîntorc în fața oamenilor, vreau ca ei să mă vadă, să mă înțeleagă. Mi-ar plăcea mult să joc într-un serial și am început să mă pregătesc. Vreau un job stabil și deja am început să fac demersuri în acest sens.

O să îi scriu doamnei Ruxandra Ion pentru că ea este mereu în căutare de noi talente. Așa cum a luat-o sub aripa ei pe Cristina Ciobănașu, poate reușesc și eu să o impresionez. Bine, mă refer cu talentul, poate mă place”, a spus pentru Cancan David Pușcaș, care se laudă că el cunoaște mulți actori, printre care și pe Cristina Ciobănașu.

„Eu cu Cristina Ciobănașu am fost în clasă, îmi place mult de ea, este copilăria mea. Eu am fost cu majoritatea actorilor din La La Band în liceu, mă cunosc cu ei. Îmi aduc aminte acea perioadă și mereu mi-am dorit să joc și eu într-un serial. O admir mult pe doamna Ruxandra și dacă aș fi sub aripa ei, lucrurile s-ar schimba mult în bine”, a mai zis el.

