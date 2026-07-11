Metoda „mașina fără combustibil” lovește din nou

Un incident recent semnalat pe rețelele sociale atrage atenția asupra unei metode de înșelătorie frecvente în regiunile aglomerate din Elveția, potrivit publicației Blick. Nadine Schneider a povestit pe Facebook cum a fost forțată să oprească mașina pe o șosea cu limită de viteză de 80 km/h, în cantonul Berna.

„În timp ce conduceam pe drumul de 80 km/h, cineva de pe marginea drumului, lângă un Mercedes negru, mi-a făcut semn disperat să opresc”, a scris ea. Persoana respectivă i-a cerut bani sub pretextul că rezervorul mașinii era aproape gol, iar combustibilul ar mai fi ajuns doar pentru trei kilometri.

În schimbul sumei solicitate, i s-a oferit un inel „de aur” și un număr de telefon ca garanție.

A refuzat să pornească motorul mașinii

Femeia a devenit suspicioasă atunci când persoana a refuzat să demonstreze nivelul real al combustibilului sau să pornească motorul.

„Când le-am cerut să-mi arate nivelul combustibilului și să pornească motorul pentru a verifica povestea, au evitat în mod repetat întrebarea, a adăugat ea. În plus, alte două persoane stăteau în fața și în spatele vehiculului, probabil pentru a ascunde plăcuțele de înmatriculare.

Incidentul a fost raportat imediat poliției, iar postarea Nadinei a devenit virală pe internet. Ea își avertizează urmăritorii: „Conduceți mai departe și informați poliția”.

O metodă cunoscută de înșelătorie

Gregory Zwygart, purtătorul de cuvânt al Poliției Cantonale din Berna, a confirmat pentru Blick că astfel de înșelătorii sunt frecvente în Elveția, în special în timpul sezonului de vacanță.

„Este un fenomen răspândit, pe care îl observăm de ani de zile. Scopul este să se creeze o situație de urgență emoțională pentru a obține bani”, a explicat acesta, adăugând că escrocii profită de naivitatea trecătorilor.

Metodele lor includ oferte de schimb, cereri de transferuri bancare false și cerșitul agresiv.

Poliția recomandă cetățenilor:

– Evitați schimbul de bani: Nu acceptați cereri de schimb valutar sau bani lichizi.

– Protejați datele personale: Nu furnizați informații personale, cum ar fi parole, date bancare sau numere de carduri de credit, nici în persoană, nici online.

– Anunțați poliția: Dacă întâlniți o situație suspectă sau sunteți hărțuit, sunați imediat la numărul de urgență 112.

„Sunt în mare parte din România”

Bruno Gribi, purtător de cuvânt al Poliției Cantonale Solothurn, a declarat pentru Blick că astfel de cazuri sunt cunoscute și în acest canton, deși au fost mai rare în ultimii ani. Polițistul a adăugat că foarte multe persoane care acționează prin această metodă sunt din România.

„La Solothurn, astfel de persoane, în mare parte provenind din România, acționează mai frecvent în zona parcărilor de pe autostrăzi decât pe drumurile din afara orașului”, a explicat acesta.

Utilizatorii rețelelor sociale au raportat că înșelătoriile s-au extins și în alte părți ale Elveției.

„Am pățit același lucru în Schwarzenburg, cantonul Berna, acum șase luni”, a comentat o femeie. O altă persoană a adăugat: „Și în cantonul Zürich, tot o persoană singură, cu număr de înmatriculare românesc”.

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