Adelina Pestrițu are probleme în găsirea rochiei de mireasă. „Sunt foarte dificilă”

Adelina Pestrițu se căsătorește anul acesta cu Virgil Șteblea. Fosta vedetă de televiziune se pregătește intens. Aceasta a mărturisit, însă, că nu și-a găsit rochie de mireasă, pentru că este foarte pretențioasă.

„Nu am nici o rochie, am doar idei. Nu m-am hotărât încă, sunt foarte dificilă. Mă hotărăsc, mă răzgândesc. Aş vrea să fie mai pe eleganţă, pe preţiozitate. Cred că ar merge şi un model de prinţesă. Nu ştiu, nu m-am hotărît, mai întrebaţi-mă până pe 19 iulie, că sigur am ceva să vă spun. Şi Zeni o să fie o mini miresică. O să fie îmbrăcată în mireasă”, a explicat vedeta pentru click.ro.

„Ne punem şaiba pe deget, aşa cum îmi place mie să spun. O să fie o zi mare pentru noi ca şi cuplu, ca şi familie. Avem foarte multe lucruri de pus la punct. Noi ştim cum va arăta nunta. Nu vom face afară, nu vrem să riscăm, că vremea ne poate juca feste. O să facem pertecerea în aceeaşi locaţie unde am făcut botezul Zenaidei şi ziua mea de naştere”, a adăugat ea.

Adelina Pestrițu este o fostă asistentă și prezentatoare de televiziune în vârstă de 32 de ani. Adelina Pestrițu a devenit mămică pentru prima oară în data de 3 august 2018. Bruneta a adus pe lume o fetiță, Zenaida Maria, fruct al poveștii de dragoste pe care vedeta o trăiește cu Virgil Șteblea. În data de 10 noiembrie, Adelina Pestrițu a botezat-o pe fiica sa. Zenaida Maria a fost creștinată de un cuplu de oameni de afaceri din Constanța, Aura și Daniel Rafte.

