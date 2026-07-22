Apa, mai scumpă decât berea la Mamaia. O masă a ajuns 100 de lei de persoană la „împinge tava”

O sticlă de apă de jumătate de litru costă 12 lei la cantinele de tipul „împinge tava” în Mamaia, în vreme ce un pahar de bere costă 10 lei.
Prețurile cresc și mai mult la terasele de fițe, ajungând chiar și 25 de lei sticla de apă.
Cât mai e mâncarea
De asemenea, mâncarea costă simțitor mai mult decât în anii trecuți și, în condițiile în care prețurile sunt pe suta de grame, un prânz ajunge să coste în jur de 100 de lei de persoană la „împinge tava”.
Mai jos, lista de prețuri:
- mici – 6-7 lei bucata
- cartofi – 8 lei pe suta de grame
- cartofi țărănești la cuptor – 9 lei pe suta de grame
- burger de vită cu cartofi prăjiți – 40 de lei
- tigaie picantă – 11 lei pe suta de grame
- tochitură dobrogeană – 11 lei pe suta de grame
- pulpe de pui – 14 lei pe suta de grame
- cașcaval pane – 14 lei pe suta de grame
- piept de pui la grătar – 14 lei pe suta de grame
- cârnăciori la grătar – 14-15 lei la suta de grame
- hamsii – 14 lei porția
- frigărui de porc – 14-15 lei la suta de grame
- saramură de crap – 15 lei pe suta de grame
- păstrăv la grătar – 15 lei la suta de grame
- calamar pane – 15 lei pe suta de grame
- file de crap la grătar – 15 lei la suta de grame
- ciorbă de pui a la grec – 27 de lei
- ciorbă de burtă – 27 de lei
- salată de varză 120 de grame– 10 lei
- salată de roșii 200 de grame – 12 lei
- salată de roșii cu brânză – 14 lei
- chiflă – 2 lei
- smântână 50 de grame – 5 lei
- mujdei 50 de grame – 3 lei
- pizza Margherita 420 grame – 35 lei
- pizza Quattro Stagioni 480 grame – 43 lei
- pizza Quattro Formagi 480 grame – 43 lei
- pizza Diavola 480 grame – 43 lei
- bere la draft Newmarkt 400 ml – 10 lei
- bere la draft Ciuc 400 ml – 12 lei
- bere la sticlă 500 ml Ciuc – 13 lei
- bere la sticlă Heineken de 400 ml – 15 lei
- Pepsi, Mirinda, 7 Up la 500 ml – 12 lei
- Prigat de portocale, piersică, căpșuni și banane – 12 lei
- ceai la sticlă Lipton de lămâie, piersică, zmeură – 13 lei
- espresso – 10 lei
- cappuccino – 14 lei
- Nessfrape 300 ml – 20 lei.
15 lei cu tiribomba
De asemenea, și distracțiile costă în pas cu trendul:
- o tură cu telegondola doar dus – 35 lei
- dat în roată – 15 lei
- 3 minute la mașinuțe electrice – 20 lei
- tiribombe – 15-20 de lei.
În fine, cazarea a ajuns la 5.500 – 6.500 de lei pentru șase zile, cu mic dejun inclus, iar șezlongul pe plajă este 50 de lei pe zi.
Taxe și subvenții
Hotelierii au justificat în trecut creșterea prețurilor prin creșterea taxelor și a costurilor cu forța de muncă și utilitățile.
Însă unii dintre turiști spun că nu se mai merită să mergi pe litoralul românesc, iar la prețuri apropiate poți merge în concediu în Bulgaria, Grecia sau Turcia, unde ai parte de servicii mai bune și plaje mai frumoase. Trebuie menționat însă că prețurile în Mamaia sunt de regulă mai mari decât în restul litoralului românesc.
Litoralul românesc este încă preferat de cei care au vouchere de vacanță oferite de stat, acestea neputând fi folosite în afara granițelor. Anul acesta valoarea voucherelor este de 800 de lei, după ce în anii trecuți era de 1.600 lei.
O serie de economiști au criticat în trecut voucherele date de stat, afirmând că acestea creează un public captiv, ceea ce permite hotelurilor și restauranelor să crească prețurile nejustificat.
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