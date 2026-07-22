De ce s-a răcit atât de mult apa mării

Specialiștii spun că răcirea bruscă este provocată de un fenomen natural numit upwelling, care apare periodic în Marea Neagră.

„Marea este afectată din nou de fenomenul de upwelling, acesta fiind al doilea episod de răcire din această vară.”, precizează Meteoplus.

Upwelling-ul este un proces oceanografic specific Mării Negre prin care vântul împinge apa de la suprafață spre larg, înlocuind-o cu apă mai rece și bogată în nutrienți din adânc.

Manifestat local și temporar în sezonul cald pe litoralul românesc în perioadele cu vânt susținut, acest fenomen scade rapid temperatura mării cu câteva grade, afectând imediat condițiile de îmbăiere ale turiștilor.

Elena Vlăsceanu, cercetător în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”, explică mecanismul: „Fenomenul de upwelling este unul natural și apare atunci când vântul care bate paralel cu țărmul din sector sudic împinge apa caldă de la suprafața spre larg, iar în locul ei urcă apă mai rece din adâncime. Acest proces poate determina o scădere bruscă a temperaturii apei, cu câteva grade, uneori în decurs de 24 de ore. Fenomenul este posibil să se mențină și în următoarele 24 sau 48 de ore.”, potrivit Antena 3.

Diferența mare dintre temperatura aerului și cea a apei poate fi periculoasă pentru organism. Medicii și specialiștii recomandă prudență, mai ales în cazul copiilor, al persoanelor în vârstă și al celor care suferă de afecțiuni cardiovasculare, deoarece intrarea bruscă în apă poate provoca șoc termic.

De altfel, un turist german și-a pierdut viața în apele reci ale Mării Negre, în zona stațiunii Mamaia, duminică, 14 iunie 2026, din această cauză.

Vremea se strică pe litoral

Pe lângă răcirea apei, meteorologii anunță și o schimbare accentuată a vremii. Județul Constanța se află sub Cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabil miercuri, între orele 12:00 și 22:00, potrivit ANM.

Potrivit avertizării, în județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, precum și în estul județelor Ialomița și Călărași, sunt așteptate averse torențiale, cu cantități de apă de 25-50 l/mp, iar izolat acestea pot depăși 70 l/mp în doar câteva ore.

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