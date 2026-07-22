Valurile de căldură care afectează Europa au un impact direct asupra economiei din țările membre

Ceea ce până recent era privit doar ca un disconfort sezonier temporar s-a transformat într-o amenințare directă la adresa stabilității economice europene. Valurile de căldură care afectează continentul nu mai sunt doar o problemă de mediu sau sănătate publică, ci provoacă și un impact profund asupra economiei. Industria, lanțurile de aprovizionare și piața energetică resimt deja efectele devastatoare ale acestei situații fără precedent.

Economiștii avertizează că temperaturile de peste 40 de grade Celsius afectează profund dinamica piețelor financiare și a muncii. În timp ce guvernele încearcă să gestioneze incendiile de vegetație și criza din spitale, analiștii financiari subliniază că termometrul a devenit un indicator macroeconomic esențial, urmărit la fel de atent ca rata inflației sau PIB-ul.

Cum arată pierderile cauzate de caniculă la nivelul țărilor europene

Simulările realizate de Allianz SE și citate de Bloomberg arată că Germania, cea mai mare economie din UE, ar putea înregistra pierderi economice de aproximativ 130 de miliarde de dolari până în 2030.

Franța, la rândul său, se confruntă cu pierderi estimate la 240 de miliarde de dolari, iar Italia și Spania ar putea pierde 147 de miliarde de dolari, respectiv 120 de miliarde de dolari în aceeași perioadă.

Economistul Hazem Krichene a declarat pentru sursa citată mai sus că „impactul economic al valurilor de căldură a fost mult mai mare decât ne așteptam”. Potrivit acestuia, infrastructura urbană din Europa, concepută în principal pentru a face față temperaturilor scăzute, trebuie urgent adaptată pentru a rezista și la perioadele de căldură extremă, care devin din ce în ce mai frecvente.

Munca în aer liber se blochează, iar producția scade dramatic

Unul dintre efectele vizibile ale caniculei este scăderea drastică a productivității muncii. În sectoare de bază precum construcțiile, agricultura sau logistica, munca devine imposibilă la orele amiezii. Studiile economice recente arată că zilele în care temperaturile depășesc pragul de 30 de grade Celsius provoacă pierderi zilnice de sute de milioane de euro în țări industriale mari precum Germania, relatează sursa citată mai sus.

Efectul a atins rapid și sectorul de transporturi. Fluviile majore ale Europei, căi fluviale vitale pentru transportul de mărfuri și combustibili, înregistrează niveluri extrem de scăzute ale apei. Navele de marfă sunt obligate să circule la o capacitate redusă pentru a evita împotmolirea, ceea ce întârzie livrările și crește exponențial costurile de transport pentru companii.

Piața energiei este sub presiune din cauza schimbărilor climatice

Consumul masiv de energie electrică pentru instalațiile de climatizare a pus o presiune fără precedent pe rețelele naționale ale țărilor europene. Reamintim că și România s-a confruntat cu o pană majoră de curent în zona de sud a litoralului, principalul motiv fiind consumul ridicat din weekendul ce tocmai a trecut.

În plus, canicula afectează direct și capacitatea de producție energetică. În Franța, mai multe centrale nucleare au fost nevoite să își reducă activitatea pentru a preveni supraîncălzirea apelor râurilor folosite la răcire. Tot în Franța, la finalul lunii iunie, peste 200.000 de oameni au rămas fără curent din cauza unui incident la rețeaua electrică, provocat în zilele caniculare.

Această necorelare dintre cererea uriașă și oferta limitată a împins prețurile la energie la niveluri record în orele de vârf. Experții sunt de părere că săracii plătesc facturi mai mari din cauza caniculei, iar eventualele scumpiri cauzate de caniculă afectează în mod direct categoriile vulnerabile. Scumpirea energiei se transmite automat în prețurile bunurilor de consum, alimentând un fenomen pe care experții îl numesc „climaflație” (n.r. – inflație climatică). Din cauza secetei și a arșiței, culturile agricole sunt compromise, iar prețurile la alimente de bază continuă să crească, afectând cel mai dur gospodăriile cu venituri mici.

Canicula ar putea aduce pierderi de miliarde de euro în următorii ani

Un raport realizat de Oxford Economics și Allianz Research estimează că valurile de căldură și stresul termic extrem din perioada 2026–2030 ar putea cauza pierderi considerabile ale PIB-ului pentru marile economii europene.

Un termometru stradat, amplasat în centrul unui oraș din Europa, care indică temperatura de 50 de grade Celsius
Valurile de căldură care afectează continentul nu mai sunt doar o problemă de mediu sau sănătate publică, ci provoacă un impact profund asupra economiei. Sursa foto: Shutterstock

Spre exemplu, Franța ar putea pierde până la aproximativ 210,4 miliarde de euro, iar Italia aproximativ 128,9 miliarde de euro. În același timp, țările din nordul Europei, precum Suedia și Finlanda, ar putea avea pierderi mai mici, în valoare de aproximativ 16,7 miliarde, respectiv 15,8 miliarde de euro.

„Dacă nu facem nimic, vom suporta un cost fiscal semnificativ”, avertizează analistul economic Krichene, potrivit sursei citate mai sus.

Studiile realizate de Banca Centrală Europeană au confirmat că valurile de căldură și seceta ar putea crește inflația alimentară cu până la 0,9 puncte procentuale în următorii 30 de ani. De asemenea, un studiu privind vara anului 2025 arată că economia europeană a pierdut 0,3% din PIB, pierdere care ar putea ajunge la 0,8% până în 2029.

Cât de mari sunt diferențele economice în funcție de unele zone ale Europei

Analizele realizate de Bloomberg subliniază o provocare majoră pentru Europa: în timp ce țările din nord, precum Finlanda și Suedia, ar putea avea traiectorii economice mai blânde pe măsură ce temperaturile cresc, economiile mari din sudul continentului, precum Franța, Germania, Italia și Spania, riscă pierderi economice semnificative.

Această discrepanță cauzează o mare dilemă pentru Banca Centrală Europeană, care trebuie să gestioneze stabilitatea economică într-o zonă euro cu realități climatice atât de diferite.

Cât de mari sunt costurile pe care Europa le plătește pentru adaptarea la noile temperaturi

În Marea Britanie, valurile recente de căldură au scos la iveală deficiențe majore în infrastructură. Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat în iunie că orașul va trebui să apeleze la investitori privați pentru a acoperi costurile adaptării la temperaturile extreme.

Doar protejarea locuințelor vulnerabile din Londra ar putea costa între 9 și 45 de miliarde de lire sterline. De altfel, conform think tankului londonez Verdant, valul de căldură din iunie a generat pierderi de aproximativ 2,36 miliarde de lire sterline în Regatul Unit.

Aceste pierderi includ scăderea productivității și problemele cauzate de defecțiuni ale infrastructurii și echipamentelor din cauza temperaturilor ridicate.

În 2025, Franța a cheltuit 1,7 miliarde de euro pentru adaptarea la schimbările climatice. Totuși, această sumă nu include miliardele de euro alocate îmbunătățirii infrastructurii de transport, sistemelor energetice și resurselor de protecție civilă.

„Avem toate instrumentele și cunoștințele tehnice pentru a face față acestei provocări”, spune Vivian Depoues, liderul departamentului de cercetare privind adaptarea la schimbările climatice al Institutului pentru Economie Climatică din Paris, potrivit sursei citate mai sus.

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