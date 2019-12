Adelina Pestrițu face mari sacrificii pentru siluetă. Are listă cu alimente interzise

De Andreea Romaniuc Archip,

Adelina Pestrițu este influencer și se străduiește ca imaginea ei să fie impecabilă tot timpul, nu doar în pozele de pe rețelele de socializare. Cum își menține silueta trasă prin inel?

„Cu multe eforturi, pentru că nu prea mănânc seara. Am făcut excepții când am fost în America, pentru că a trebuit să mă bucur și eu de hamburgeri, de cartofi prăjiți și de toate minunățiile pe care le am pe lista de alimente interzise”, a declarat, pentru Libertatea, Adelina Pestrițu.

Vedeta susține că unul dintre secretele siluetei sale este legat de hrana consumată în cantități mici. „Nu fac excese. Mănânc și pâine, mănânc și cartofi prăjiți, e foarte important să mâncăm cantități mici, pentru că spuneam că sunt pe lista de alimente interzise cartofii prăjiți, dar din când în când, mai iau câte un cartofior, trebuie să ne mai satisfacem și poftele, altfel de ce trăim?”, este de părere Adelina Pestrițu.

Foto: Sorin Cioponea/ Facebook