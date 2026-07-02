Adelina Pestrițu a semnat cu Pro TV și se întoarce în televiziune după o pauză de aproape 10 ani. După proiecte TV pe care le-a prezentat, dar și după ani în care și-a construit unul dintre cele mai puternice branduri personale din online, Adelina aduce în Burlacii: Foc în Paradis naturalețea, empatia și abilitatea de a crea o conexiune autentică atât cu participanții, cât și cu telespectatorii.

Adelina Pestritu_prezentatoare Burlacii_Foc in Paradis_VOYO si PRO TV (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6


În noul proiect VOYO și PRO TV, Adelina Pestrițu va fi alături de concurenți pe tot parcursul călătoriei lor în căutarea dragostei, ghidându-i prin momentele-cheie ale experienței și fiind martora unor decizii care le pot schimba complet parcursul.

Adelina Pestrițu revine în televiziune după o pauză de 10 ani

„Sunt foarte fericită să mă alătur echipei PRO TV într-un proiect atât de spectaculos. Simt că această propunere a venit exact în momentul potrivit din viața mea și m-a convins că, după aproape 10 ani, este timpul să revin în televiziune. Am spus mereu că voi face acest pas atunci când voi simți că formatul mi se potrivește cu adevărat, iar Burlacii: Foc în Paradis este exact genul de proiect pe care îl așteptam. Am acceptat provocarea fără să stau prea mult pe gânduri. Abia aștept să începem filmările într-o locație absolut superbă din Turcia și să descoperim împreună poveștile unor concurenți extraordinari, care au curajul să pornească într-o experiență ce le poate schimba viața. Sunt convinsă că telespectatorii vor trăi alături de noi emoții autentice, răsturnări de situație și momente memorabile, a spus vedeta despre proiectul pe care îl va prezenta la Pro TV.

Dincolo de cariera sa din televiziune, Adelina Pestrițu este una dintre cele mai influente personalități din mediul digital din România, reușind să construiască în jurul său o comunitate online de milioane de urmăritori. Prin autenticitate, consecvență și o comunicare apropiată de public, ea a creat de-a lungul anilor un adevărat fenomen în social media, transformându-și platformele într-un spațiu în care generează constant conversații si inspirație.

Adelina Pestrițu: „Mă voi muta pentru o perioada în Turcia”

Pentru mine, această aventură înseamnă și o schimbare importantă pe plan personal. Mă voi muta pentru o perioada în Turcia împreună cu familia mea, iar faptul că îi voi avea alături face ca această experiență să fie și mai frumoasă. Voi continua să împărtășesc tot ce trăiesc cu comunitatea mea online și sunt convinsă că vor simți energia acestui proiect. Vă promit un singur lucru: Burlacii: Foc în Paradis este un show pe care nu trebuie să îl ratați”, a continuat Adelina.

Revenirea Adelinei Pestrițu în postura de prezentatoare marchează una dintre cele mai așteptate reveniri în televiziune ale acestui an. Cu experiență în proiecte de succes și o prezență apreciată de public, ea revine pe micul ecran într-un rol care i se potrivește perfect și care îi oferă ocazia de a pune în valoare calitățile care au consacrat-o: naturalețea, empatia și abilitatea de a construi conexiuni autentice.

În Burlacii: Foc în Paradis, Adelina va aduce energia, eleganța și autenticitatea care au făcut-o una dintre cele mai îndrăgite figuri publice din România.

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