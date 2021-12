Cele peste -20 de grade Celsius din termometru nu au împiedicat-o pe Adelina Pestrițu să meargă în Laponia, acolo unde a organizat o excursie de neuitat pentru fiica ei, Zenaida. Au rezervat o întâlnire privată cu Moș Crăciun, iar micuța a fost în culmea fericirii când l-a întâlnit.

Fosta prezentatoare TV și-a ținut la curent fanii cu activitățile sale din Laponia și a povestit despre experiența pe care au avut-o la casa lui Moș Crăciun. Zeny nu va uitat niciodată ziua în care l-a cunoscut pe Moș Crăciun, Doamna Crăciun, elfii și renul Rudolf.

„Este incredibil cât de bine este totul gândit. Experiența este de neuitat. Avantajele unui tur privat:

evitați aglomerația și statul în frig, la coadă

copilul are o experiență 1 la 1 cu Moș Crăciun, Doamna Crăciun, elfii și renii

transportul privat vă ia de la hotel și vă lasă tot la hotelul unde sunteți cazați

aveți timp suficient pentru poze/video, cadouri

fiecare minut face parte dintr-un film de poveste

Dacă noi am fost extrem de entuziasmați, Zeny este în extaz.

Ajunși pe teritoriul Moșului Crăciun am coborât din mașina-transport privat și am fost preluați de un elf. În pădure, pe întuneric, unde mai zăreai câte un felinar aprins, în zăpadă stânga-dreapta, am fost conduși de micul elf la Moș Crăciun, care ne aștepta la poarta înaltă din lemn, cu felinarul aprins, în mână. Cânta și ne zâmbea larg.

Zeny s-a oprit și s-a uitat lung la el și parcă nu-i venea să creadă că e real ceea ce vede. Moșul a luat-o de mânuță și au început să meargă pe drumul din pădure plin ochi cu zăpadă și copaci cu crengile lăsate de la atâta ninsoare.

Îi aștepta o sanie trasă de un ren. Era chiar Rudolf, cel cu nasul roșu. Rudolf și un elf. Zeny și Moș Crăciun s-au urcat în sanie și au pornit spre casa lui. Moșul i-a cântat tot drumul. Ajunși în fața casei, de la căldură iese Doamna Crăciun însoțită de un alt elf. Au luat-o amândoi de mână și au intrat în casă, de unde ieșea un miros cald de biscuiți dulci. Eram fascinați cu toții. Ne-am făcut confortabili, iar Zeny a fost invitată să facă biscuiți împreună cu Doamna Crăciun. A acceptat cu zâmbetul pe buze provocarea. A primit cadouri, au cântat, au dansat și au făcut multe poze. Totul fără ca să ne uităm la ceas sau să ne grăbească cineva. Absolut superb!”, a scris Adelina Pestrițu pe una dintre rețelele de socializare.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

Adelina Pestrițu e fascinată de Laponia

Vedeta este încântată de vacanța în care se află. Înainte de a pleca în Laponia, Adelina Pestrițu s-a documentat foarte bine despre vremea de acolo. Și-a luat la ea multe haine groase, dar și multe accesorii menite să-i ajute să se încălzească. Chiar dacă este extrem de frig, asta nu a fost o piedică pentru ei să se bucure de fiecare moment petrecut în „țara lui Moș Crăciun”.

„Sunt fascinată de locul în care răsăritul și apusul se întâmplă într-un interval de 5 ore. ☀️??

Iar renul din imagine m-a cucerit de la prima vedere ❤️

Când mă uit la pozele astea, nici nu mai simt cele -15 grade (care se simt ca -25?)”, a mai scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

