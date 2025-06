Adevăratul motiv pentru care Iulia Vântur s-a întors în România: „Stau mai mult”

Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, difuzată la PRO TV, Iulia Vântur a dezvăluit că vine des în România, chiar dacă locuiește în India, alături de iubitul ei, Salman Khan, și că de fiecare dată își vizitează părinții.

„Vin destul de des, chiar dacă voi nu știți. De fiecare dată mă încarc cu energia locului. Vin să-i văd pe părinții mei, de fiecare dată când sunt aproape de România. Măcar trei zile pline trebuie să stau cu ei, după care vin în București.

Acum e și mama la mine, așa că stau mai mult cu ea. Mă îndoapă mama cu tot ce poate să gătească. Mama mi-a făcut supă cu găluște, care-mi place mie foarte mult. Mi-a făcut plăcintă. Mi-a dat și la pachet”, a spus Iulia Vântur pentru sursa citată.

În cadrul emisiunii de la PRO TV, vedeta a mai afirmat și că a lucrat la trei piese, care au fost lansate în ultima perioadă, și că urmează să filmeze și videoclipuri pentru acestea. Mai mult decât atât, Iulia Vântur a spus și că a lucrat la un film scurt și că va fi implicată și într-un alt film, dar va avea și multe concerte.

„Sunt trei piese noi foarte frumoase. Sunt trei cei mai buni artiști ai Indiei și sunt foarte mândră de chestia asta. Unul dintre ei este numărul unu și are o voce superbă. Avem o piesă care o să fie și în filmul scurt pe care tocmai l-am terminat. E un cast internațional. În Los Angeles avem producătorul. Se numește «Echoes of us» și deja a fost trimis festivalurilor. Trebuie să mai filmez videoclipurile pentru piesele respective. În câteva luni, probabil, o să începem un alt film, concerte”, a afirmat vedeta la „Vorbește lumea”.

Întrebată ce planuri de vacanță are, Iulia Vântur a precizat că nu știe ce va face, dar că a fost recent în Maldive: „De câțiva ani eu n-am planuri de vacanță. Știi cum fac… De fiecare dată când merg într-o locație unde am treabă, mai fur așa o zi, pe ici, pe colo. De curând am fost în Maldive la aniversarea nunții unor prieteni. Am fost atât de fericită”.