Prezentator al emisiunii „Jocul cuvintelor”, care este difuzată de Kanal D în fiecare luni și marți, de la ora 23.00, Dan Negru a vorbit pentru Libertatea despre prietenia care îi leagă pe el și pe Dorian Popa.

După ce Dorian Popa a spus că Dan Negru este un model de urmat în industria imobiliară, am vrut să aflăm de la prezentatorul de la Kanal D ce părere are despre acest lucru.

„Dorian Popa e un prieten de nădejde. Îl știu de mulți ani, încă era un puști. Imobiliarele, cărămizile și pământul vor rămâne și după noi. Toate restul, media, podcast-uri și emisiuni trec. Sunt trecătoare și țin de modă. Mă bucur că Dorian Popa a luat-o pe drumul ăsta. O să aibă bătrâneți liniștite”, a spus Dan Negru în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că a terminat atât Facultatea de Jurnalism, cât și pe cea de Drept, am vrut să aflăm de la Dan Negru dacă se vede profesând ca avocat, judecător sau orice alt job din acest domeniu.

„Nu, niciodată”, a fost răspusul scurt pe care ni l-a dat. Astfel că l-am întrebat dacă s-ar vedea făcând un cu totul și cu totul alt job, în cazul în care va părăsi presa.

„Cred că dacă lucram prin vreo multinațională eram nefericit. Dacă aș ieși din presă și lumea va rămâne la fel, nu cred că mă voi mai angaja undeva. Dar nu știi cum e viitorul. Ai mei le aveau pe toate, erau «chiaburi» în Banat și într-o noapte i-au ridicat, le-au confiscat tot și i-au deportat în Bărăgan cinci ani. Abia pe tura mea, după 50 de ani, și-au recuperat o parte din ce aveau. De asta cred că nimic nu e sigur”, a încheiat prezentatorul de la Kanal D interviul pentru Libertatea.

