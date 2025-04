Actori precum George Mihăiță, George Ivașcu, Bogdan Farcaș, Carmen Tănase și Codin Maticiuc fac parte din distribuția celor două seriale, iar unii dintre ei nu mai jucaseră niciodată împreună în trecut.

Acum, George Ivașcu și Codin Maticiuc au ajuns să devină prieteni datorită rolurilor pe care le-au avut atât în „Clanul”, cât și în „Tătuțu’”, acesta din urmă fiind difuzat de PRO TV în fiecare luni, de la ora 20.30.

George Ivașcu, despre colegii de la PRO TV: „M-am înțeles foarte bine cu toți”

Într-un dialog pe care l-a avut cu Libertatea, George Ivașcu a vorbit atât despre felul în care s-a înțeles cu toți actorii din „Clanul” și „Tătuțu’”, cât și cu Codin Maticiuc, în mod special.

„Cel mai bine m-am înțeles cu toți cei cu care am lucrat. Acum, gândindu-mă la secvențele pe care le-am avut, indiferent că este vorba de alți actori sau de George Mihăiță, cu care mă știam și alături de care am mai jucat, m-am înțeles cu toți. N-am cum să nu menționez că cea mai mare revelație și bucurie reală este întâlnirea mea cu Codin Maticiuc, pe care nu îl cunoșteam profesional, îl știam doar ca om, dar nu mai jucasem împreună. Este o imens de mare bucurie. Cred că facem un cuplu foarte mișto împreună, așa cum îl numea și Codin: «un cuplu iubibil». (râde)

De altminteri, chiar și azi am avut o surpriză că cineva mă întreba ce mai face Ginuța, interpretată de Natalia Călin, partenera mea din «Clanul». După cum se vede în toate scenele, sunt colegi cu care nu m-am mai întâlnit niciodată în joc și am reușit, zic eu, să transmitem publicului o stare frumoasă împreună. Nu am o ierarhie anumită, cel puțin eu m-am înțeles foarte bine cu toți”, a spus George Ivașcu în exclusivitate pentru Libertatea.

„Ne-am înțeles instant unul cu celălalt”, spune actorul despre chimia cu Codin Maticiuc

Celebrul actor, care joacă și în piesa de teatru „Hurlyburly”, alături de alți colegi din „Clanul” și „Tătuțu’”, dar și în filmul „Cursa”, care va avea premiera în cinematografe pe 24 octombrie 2025, a mai spus că a devenit prieten cu Codin Maticiuc, datorită chimiei pe care au simțit-o pe platourile de filmare.

„Da, eu și Codin Maticiuc am devenit prieteni și în viața reală. Dar, în mod special, am devenit o echipă. Am început să ne înțelegem fără a ne spune vorbe. Pur și simplu se dă acțiune și chiar dacă am stabilit ceva cu regizorul, iar secvența presupune anumite lucruri, noi ne înțelegem între noi. De exemplu în «Tătuțu’», când Iulică, numele personajului lui Codin, îl fură pe Pelicanu, Anghel Damian ne-a dat doar o indicație simplă: «Te-ai prins și fugi după el». De aici a ieșit o adevărată bătaie, pentru care am avut nevoie de o singură dublă.

Ne-am înțeles instant unul cu celălalt: el nu voia să lase marfa pe care o furase, eu nu voiam să fugă cu marfa. Și a ieșit între noi o hărțuială super haioasă și comică, care se poate vedea în «Tătuțu’». Totul a ieșit perfect din prima dublă. Chiar colaborăm foarte bine și putem spune că facem un cuplu foarte bun, pentru că am ajuns la performanța, ca între frați, de a nu ne mai spune vorbe și de a ne înțelege doar din priviri”, a încheiat George Ivașcu, actor pe care lumea, când îl vede pe stradă, îl strigă după numele din cele două seriale: „Pelicanu’”.

