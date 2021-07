Adevărul despre relația dintre Ana Porgras și Zanni după „Survivor România”. „Nu mai vorbim”

Mulți au crezut că există o relație de iubire între Ana Porgras și Zanni, însă ea, în repetate rânduri a susținut că nu e așa, sunt doar buni prieteni. După marea finală, cei doi s-au distanțat din cauza unui mesaj pe care el l-a văzut în telefonul ei.

În plus, ea a declarat că nu este vinovată în cazul în care Zanni și-a creat așteptări cu privire la o potențială relație.

„Ideea e că în momentul în care înțelegi lucrurile diferit ajungi să fii diferit. Eu nu am fost în nicio emisiune să spun că noi avem o relație, că suntem într-un cuplu.

Nu am fost niciodată împreună, dar l-am susținut din tot sufletul, mă bucur că el a câștigat. Dar nu a fost vorba de o iubire între noi, de dragoste. Noi ne-am cunoscut înainte de Survivor, la probele sportive.

Eu am spus și la Teo că noi nu am avut o relație, nu am avut niciodată, am avut o conexiune, dar nu o relație. Dacă el a avut așteptări, e vina mea că el și-a creat ceva în cap?! Nu l-am dezamăgit eu pe Zanni, în egală măsură m-a dezamăgit și el pe mine”, a spus Ana Porgras, despre cearta cu Zanni.

Referitor la mesaj, ea a dezvăluit: „Vă zic eu ce mesaj a văzut, un mesaj de la o anumită persoane care nah… Eu nu trebuie să dau explicații despre viață mea, pur și simplu nu am mai vorbit, dar noi nu ne-am certat. El a fost dezamăgit, eu am fost dezamăgită că a intrat în intimitatea mea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

El a spus că eu am ezitat să îi dau telefonul, dar nu am ezitat nicio secundă, pur și simplu i-am dat telefonul. Sunt sinceră și așa am fost întotdeauna, cu toate că nici nu avea sens să dau explicații. Nu ne-am certat. Când eu i-am dat lui telefonul l-am deblocat, iar el m-a întrebat care este parolă și nu am crezut de cuviință să i-o dau pentru că eu nu aș fi cerut niciodată parolă de la telefonul lui.

Chiar dacă nu mai vorbim, eu o să îl susțin în continuare. În momentul în care am ieșit am fost foarte bulversată și nu puteam să revin la viață mea normală și cred că și cu Zanni se întâmplă același lucru, pentru că el abia a ieșit din competiție. Și noi știm cu e, când am ieșit din competiție eu eram super bulversată”, a mai mărturisit Ana Porgras.

