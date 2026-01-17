Adevărul din spatele colaborării cu A.S.I.A. Alina Crișan: „Îmi venea să renunț”

Abia împlinise 18 ani când s-a trezit, după un concurs televizat de mare anvergură, cu toate camere asupra ei și cu toată atenția publicului. Pe lângă toate acestea venea și presiunea de a intra într-o trupă în mare vogă. „Nu prea am știut în ce mă bag. Cum am mai spus inițial, am fost împisă de la spate și m-am trezit vedetă peste noapte și a fost dificil. A fost dificil pentru că eu mai și trebuia cumva să recuperez doi ani, căci trupa avea deja de doi ani de zile. Și îți dai seama, fetele aveau deja coreografie, aveau piese. Pe vremea aia nu doar cântai și atât. Și pe vremea aia se cânta live. Și dansai și aveam coreografie. Doamne! Deci erau din alea cu capul jos, sus, mâinile, sărei, să știi și coreografia aia faimoasă. Deci să știi că era super obositor și să știi că cânzi bine. Da, se dansa și la primul meu concert, că râdeam ulterior pentru că pe noi ne și registrau sunetiștii, noi aveam toate concertele înregistrate, vocile și absolut tot, ca apoi să le reascultăm și să vedem unde greșim”, a povestit Alina Crișan la „Dincolo de copertă”.

Cu toate că luase lecții de canto înainte și studiourile de înregistrări nu erau străine pentru ea, Alina Crișan a avut mari emoții atunci când a urcat prima dată pe scenă. „Doamne, deci la primul concert, ți-mi minte, mi-a fost atât de rușine, zici că eram… Deci tot concertul era… Ia uite, și inima… Și deci a fost ceva îngrozitor. Am zis, doamne, sigur s-a făcut-o pentru asta? Eu nu cred că sunt făcută pentru asta. Îmi venea să renunț”, a mai completat artista.

Au chemat-o la concertul aniversar de la Sala Palatului

Pentru că retragerea ei din trupa A.S.I.A a fost una firească, atunci când veteranele au decis să se reunească, la 25 de ani de la înființarea trupei, Alina Crișan a fost convocată. La momentul respectiv s-a creat mare vâlvă căci Irina Nicolae nu a fost invitată, dar nici Alina nu a urcat pe scenă alături de fosta trupă. Artista a explicat situația și motivul pentru care nu a putut să le fie alături. „M-au chemat. Cu Irina nu mai știu cum a fost. Pe Irina n-au chemat-o pentru că era Iana. Cumva Irina când a plecat din trupa ASIA, a locuit-o Iana. Și ele s-au reunit cumva la inițiativa Ianei, cred eu. Pentru că Iana a avut un concert la Sala Palatului 20 de ani de carieră, ceva de genul, și le-a invitat și pe fete să cânte, m-a invitat și pe mine. Doar că eu eram atunci cu Direcția 5 și nu m-a lăsat Marian să mă duc. Nu m-a lăsat și nici nu aveam cum, că eram și în turneu, recunosc. Dar mie mi-ar fi plăcut. Adică mie îmi sunt dragi fetele, dar aveam un contract, trebuia să mă țin de el. Deci m-a invitat, n-am putut să merg. Am înțeles că au avut mega succes, au cântat vreo câteva piese de la ASIA și atunci așa le-a venit ideea. De ce să nu reunim trupa, mai ales că acum ai văzut cât din ce e la modă e cu nostalgia și cu toate piesele astea de mai de mult. Și s-au reunit, într-adevăr. Ele m-au unat atunci pentru Sala palatului, n-am putut să mă duc, dar nici n-aș fi putut pentru că eram în proiectul Direcția 5, am un contract și îmi plăcea, unde eram”, a mai povestit Alina Crișan la emisiunea „Dincolo de copertă”.

