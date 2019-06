Adina Postelnicu e însărcinată în şase luni, urmând să nască o fetiţă la finalul lui august, potrivit Click. În 2016, când îmi pierdusem orice speranţă că voi putea fi mamă, Carmen Harra mi-a spus că peste trei ani voi avea o fetiţă şi exact aşa se întâmplă. Trăiesc o minune, nu mă aşteptam să mai pot avea copii. Am rămas însărcinată în decembrie 2018, chiar după ziua de naştere a tatălui meu şi am aflat cu puţin înainte de ziua mea. Atunci mi-a apărut tata în vis şi mi-a spus să am grijă de fetiţă. La primele două ecografii, mi s-a spus că voi avea băieţel, apoi analizele de sânge au arătat că vine o fetiţă”, a spus ea potrivit sursei citate.

Artista care va devni mama peste trei luni a postat și un mesaj pe contul de socializare. „E FETIȚĂ..rezultatul dragostei noastre. Azi se împlinesc 25 de săptămâni de când trăiesc cele mai frumoase senzații pe care le poate trăi o femeie . A venit în viața mea atunci când aproape tot universul meu se prăbușise. Abia acum am înțeles cu adevărat ce înseamnă să treci de la agonie la extaz. Sunt absolut convinsă că TATI..acolo sus.. mi -a pus o vorba bună la Dumnezeu și mi-a trimis cel mai frumos cadou pe care aș fi putut să l primesc vreodată la împlinirea celor 40 de ani….acela de a deveni MAMA ?

Am ales această zi specială …ziua copilului…pentru a- mi împărtăși bucuria cu voi. La mulți ani tuturor copiilor. ..mici și mari ? Va iubesc!”, a scris ea pe Facebook.

