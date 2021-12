Adina Halas și Raluca Dumitru, discuții aprinse în culisele „Bravo, ai stil! Celebrities”. „Mi se pare că sunt luată la mișto”

Adina Halas a fost scoasă din sărite în culise de Raluca Dumitru. Atmosfera a devenit tensionată între cele două concurente, vedetele ajungând să-și arunce replici acide.

„Poate mai au ceva de făcut pentru Gala ori vreo proba la croitorie cum e Rux și Nicoleta care știu că își face ținutele la atelier. Și poate mai au mici detalii. Nu este normal să întârzie. Eu sunt organizată. Am dat în lucru și cealaltă Gala”, a spus Raluca Dumitru.

Adina Halas: Eu nu am nicio problema. Pot înțelege problemele oricui. Daca se dă REC și suntem toate gata, nu are ce să mă deranjeze că astfel colegele mele nu sunt la 9 aici. Chiar nu am!

Raluca Dumitru: Hai, Adina că parcă ai fost la TVR Cultural.

Adina Halas: Asta am zis întotdeauna, este poziția mea. Ți se pare că mi-am schimbat discursul? Asta gândesc. Eu gândesc în felul următor. Pe mine nu mă deranjează. Nu îmi spune mie ce ar trebui să spun și nu sunt de la TVR Cultural. E foarte simplu, când îmi spun părerea, asta este.

Nu te-a întrebat nimeni nimic că să îmi dai un răspuns. Te întrebam daca aveam nevoie de un răspuns. Păstrează-le pentru cine iți permite astfel de artificii. Vezi că ce? Nu înțeleg ce e asta?

Raluca Dumitru: Vezi că nu ai găsit persoana potrivita, asta urma…E ceva ce te deranjează? Ai început să ridici tonul din ce în ce mai tare. Scuze pentru ce am spus. Daca vrei să accepți bine, daca nu, nu. Este vorba despre respect și trebuie să fim toate la aceeași oră.

Adina Halas: Mi se pare că sunt luată la mișto. A fost neașteptat. Am rugat-o și am folosit un ton imperativ pentru că a apăsat pe o pedală.

