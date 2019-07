Adrian Enache e sigur pe farmecul și pe talentul lui: “Cred că o să frâng multe inimi vara asta”

”Primul colaj de muzică de petrecere l-am realizat în studioul prietenilor mei de la Alessis, Romeo și Alina. Apoi, am avut flerul să iau melodiile originale și să le remixez. Am avut mare succes cu un remix de muzică lăutărească alături de melodiile mele și muzică americană, care au prins foarte bine! Am împânzit toată lumea cu colajul ăsta… Eu rămân un solist de pop-rock, dar cânt de toate, pentru că pot. Cu piesa cea nouă, «Pentru că ești frumoasă», care îi aparține lui Raoul, cred că o să frâng multe inimi vara asta. Deci nu renunț la rock, la dragoste, iar dacă se bea un șprițuleț, merge și muzica de petrecere. Pentru că pot, eu cânt toate stilurile, de aceea mi se spune one-man show Adrian Enache”, a declarat el, fără falsă modestie, pentru Libertatea.

La final de sezon estival, Adrian va trece Oceanul, ca să-și ducă mixul de stiluri și-n America: ”În septembrie, am câteva petreceri private în Los Angeles și în San Francisco, unde am avut mare succes în primăvară. Am experiența nopților americane petrecute în Las Vegas. De șase ani cânt acolo cu cei mai mari artiști. Am furat de la toți câte ceva și m-am întors cu un repertoriu foarte bogat”.

Despre David spune că e ”un Enache mic”

Altfel, Adrian Enache spune că e tare mândru de cei doi copii ai săi – Diana, fiica din prima căsătorie, și David, băiatul pe care-l are cu Iuliana Marciuc.

”Când îl văd pe David, oamenii zic: «Uite-l pe Enache mic!» Dar mie mi se pare că seamănă cu Iuliana, mai ales că se duce spre zona de TV. Fiica mea seamănă cu mine la aptitudini”, ne-a mărturisit interpretul.

