Duminică seara, 8 martie, concurenții de la Survivor au avut parte de o probă de duel cu multe emoții. Adrian Kaan a intrat la duel după ce a strâns cele mai multe voturi din partea colegilor săi de trib. Loredana Pălăceanu, deținătoarea colanului de imunitate, a răspuns provocării lor de zilele trecute și l-a nominalizat pe Alberto Hangan pentru a intra la duel.

În urma probei, cel care a fost eliminat de la Survivor, în ediția cu numărul 27, a fost Adrian Kaan. Concurentul a renunțat la totemul de imunitate primit de la Nicu Grigore, astfel că va pleca acasă.

„Și mie o să îmi fie dor de toți colegii mei din trib și sunt convins că și ei o să îmi simtă lipsa. Așa cum au zis colegii mei, eram un lider, pentru că exact cum am mai spus, liderii se nasc, nu se numesc. Știu că am asta în sânge”, a declarat Adrian Kaan, la Survivor 2026.

Eliminarea lui Adrian Kaan a fost un motiv de tristețe pentru unii concurenți, dar și unul de bucurie pentru alți concurenți, cum ar fi CAV.

În timp ce pentru unii plecarea lui Adrian a provocat supărare, pentru alții a fost o mulțumire. „Într-adevăr, dorința este foarte mare să continui, de asta a și fost presiune pe mine, și Kaan fiind foarte bun și rapid l-am simțit ca un ghimpe în coaste, tot în spatele meu și asta mi-a oferit mai multă presiune pe mine.

În rest, sunt bucuros că am câștigat, mai ales în fața unuia dintre cei mai buni concurenți de la Survivor din sezonul acesta, ceea ce îmi oferă o satisfacție mare” a declarat Alberto Hangan.