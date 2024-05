Adriana Bahmuțeanu și-a exprimat dezamăgirea față de decizia NATO de a-l invita pe Selly, celebrul influencer, să țină un discurs la summitul de la Miami, fără a oferi aceeași oportunitate și unui tânăr olimpic din România. Fosta prezentatoare TV consideră că este importantă promovarea tinerilor talentați în cadrul unor astfel de evenimente internaționale.

„Bine că a ținut un discurs Selly la NATO. Dar este clar că e promovat de globaliști, este clar că va avea o carieră politică, ceea ce e bine. E susținut, că nu ajungea el întâmplător acolo. Mă așteptam ca la întâlnirea NATO pentru tineret să avem și un olimpic. Că tinerii olimpici nu sunt deloc promovați în România, deși sunt unii care vorbesc foarte bine, au un discurs bun, au un comportament OK. Mai e un tânăr care a fost pedepsit la școală pentru că a venit la școală cu o insignă cu Basarabia e România. Și a luat sancțiune de la școală. Pe acela de ce nu l-a chemat la școală?”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru viva.ro.

„Avem olimpici, pe ei nu-i bagă nimeni în seamă”

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a subliniat că prezența unui tânăr olimpic ar fi fost mai potrivită, menționând chiar cazul unui elev care a fost sancționat pentru că a purtat o insignă cu mesajul „Basarabia e România” la școală. Ea consideră că astfel de tineri merită recunoaștere pentru a-și exprima punctele de vedere la nivel internațional.

„Bun. Selly are mulți urmăritori, dar mă așteptam ca domnii de la NATO să fie mai profunzi și să aducă tineri care reprezintă România. Avem olimpici, pe ei nu-i bagă nimeni în seamă. Se chinuie părinții pe banii lor… Selly nu a făcut armata. Ce legătură are el cu NATO? Ce legătură are Selly cu NATO? Nu e student la apărare, la SRI sau la altceva. E un influencer care, dacă ne amintim, acum o lună sau când a fost incidentul acela cu fata care a fost agresată sexual și el nu a spus nimic.

Adică îl aduce pe unul care face ce face, promovează violența împotriva femeii și nu îi pasă. A răspuns concret de ce nu a luat atitudine când fata aceea a fost agresată? Pe un teritoriu pe care el trebuia să aibă grijă, că el era șeful echipei. Asta-i generația…”, a mai punctat Adriana Bahmuțeanu.

Declarațiile Adrianei Bahmuțeanu vin în contextul în care Selly a ținut recent un discurs la summitul NATO, eveniment care a avut loc la Miami, atrăgând atenția asupra importanței implicării tinerilor în probleme globale.

„L-au adus că are imagine. Dar care imagine, că înțeleg că și el promovează agresiunea și violența serioasă împotriva femeilor… De abia aștept să se ducă cu TIKTOK-ul la război. O să fie funny.

Băiatul care a fost sancționat ar fi fost mai potrivit, acela care s-a dus la școală cu o insignă Basarabia e România. Pe el nu l-au luat la NATO”, pretinde Adriana Bahmuțeanu.

Selly, singurul influencer român care a ținut un discurs la NATO

Andrei Șelaru, cunoscut în mediul online ca Selly, a ținut luni, 13 mai, un discurs la summitul NATO pentru Tineri de la Miami. Selly, în vârstă de 23 de ani este singurul influencer român care a ținut un discurs la un summit al Alianței Nord-Atlantice. Selly a dezvăluit că invitația a venit direct din partea echipei de comunicare de la sediul NATO din Bruxelles, potrivit g4media.ro.

„Fac parte dintr-o armată care este mai mare și mai influentă chiar decât NATO. M-am alăturat acestei armate la vârsta de 11 ani, ca simplu soldat. Vorbesc despre armata informației înființată în era informațională. Nu este un serviciu militar obligatoriu. Toți ne-am alăturat voluntar. Iar astăzi, această armată numără peste 5 miliarde de soldați din întreaga lume. (…)

Când actorii răi folosesc aceste arme pentru a manipula și dezinforma, când se întâmplă acest lucru, drepturile omului, pacea mondială și democrația sunt în mare pericol. Conflictele militare din lume din zilele noastre sunt intensificate de acest război informațional în care fiecare dintre noi poate fi folosit drept soldat.

Ei bine, nu vreau să trăiesc într-o lume distopică în care inteligența artificială decide ce este adevărat și ce nu”, a spus Selly în cadrul evenimentului.

