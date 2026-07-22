După o primă ajustare modică făcută miercuri dimineață, marii operatori au revenit în a doua parte a zilei cu majorări semnificative, aducând prețurile foarte aproape de pragul psihologic de 10 lei pe litru de motorină.

Rompetrol a devenit cea mai scumpă rețea din țară

Rompetrol, lanț controlat de compania de stat kazahă KazMunayGas (KMG), a deschis seria majorărilor succesive.

După o scumpire de 5 bani pe litrul de benzină aplicată miercuri dimineață, compania a revenit după-amiază cu o noua ajustare: motorina a crescut cu 15 bani pe litru, iar benzina cu încă 10 bani pe litru.

În urma acestor modificări, Rompetrol a devenit cea mai scumpă rețea de distribuție din România, afișând un preț de 9,80 lei pe litrul de motorină și de 8,98 lei pe litrul de benzină.

Mișcări similare au fost efectuate de rețeaua Lukoil, care a urcat prețul motorinei la 9,80 lei/l (majorare de 15 bani) și pe cel al benzinei la 8,97 lei/l (creștere de 20 de bani).

Compania maghiară MOL a aplicat, la rândul ei, o dublă scumpire în aceeași zi, adăugând dimineața 15 bani la benzină și 5 bani la motorină, iar după-amiaza încă 10 bani la motorină, ajungând la aceeași cotație de 9,80 lei/l la diesel ca și competitorii săi directi.

65% din țiței provine din Kazahstan

Miza acestor scumpiri este una geostrategică profundă. Țițeiul din Kazahstan reprezintă aproximativ 65% din totalul importurilor și mai bine de jumătate din consumul total de țiței al rafinăriilor din România.

Un eventual blocaj prelungit pe lanțul de aprovizionare ar putea declanșa o criză majore de resursă pe piața autohtonă.

Cea mai expusă este rafinăria Petromidia Năvodari, operată de Rompetrol. Cu o capacitate de procesare de 5,9 milioane de tone pe an, aceasta reprezintă 46,3% din capacitatea totală a României și este alimentată preponderent cu petrol livrat prin terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC) din portul Novorosijsk.

De asemenea, rafinăria Petrobrazi, aparținând OMV Petrom, utilizează la rândul ei țiței de import kazah și azer pentru aproximativ o treime din producție.

Ce măsuri pregătește Ministerul Energiei

Reprezentanții Ministerului Energiei au anunțat că monitorizează îndeaproape situația și poartă discuții cu marii jucători din piață pentru identificarea unor surse alternative de aprovizionare, astfel încât stocurile naționale să nu fie afectate.

„Reprezentanții Rompetrol, principalul beneficiar al petrolului din Kazahstan, au asigurat instituția noastră că vor lua toate măsurile necesare pentru compensarea deficitului și asigurarea continuității aprovizionării”, au transmis oficialii din Ministerul Energiei.

Totuși, autoritățile nu exclud posibilitatea ca prețurile de la pompă să continue să crească dacă blocajul rutelor maritime din Marea Neagră se va prelungi.

În perioada imediat următoare, ministerul va convoca o ședință de urgență cu toți operatorii din sectorul petrolier pentru a stabili capacitatea tehnică de suplimentare a volumelor de carburant pe piața din România.

Atacurile cu drone au blocat încărcarea petrolierelor la Novorosijsk

Sursa problemelor se află în portul rusesc Novorosijsk, unde terminalul CPC a încetat să mai primească petrol din Kazahstan din cauza suspendării încărcărilor pe nave.

Decizia a survenit în urma atacurilor cu drone maritime desfășurate în Marea Negră, care au vizat petrolierele din zonă.

Din cauza riscurilor crescute, armatorii refuză să își mai trimită navele în regiune fără prime uriașe de asigurare, ceea ce a scumpit masiv transportul.

Surse din industrie citate de Reuters au confirmat că rezervoarele de stocare de la terminal sunt pline la capacitate maximă, iar cel puțin două nave petroliere destinate încărcării cu petrol kazah și-au schimbat deja rutele de navigație.

Deși ambasadorul Ucrainei în Kazahstan, Viktor Maiko, a negat implicarea Kievului în atacarea navelor comerciale care deservesc terminalul CPC, efectele economice și logistice s-au transmis instantaneu în regiune.

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