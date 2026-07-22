După o primă ajustare modică făcută miercuri dimineață, marii operatori au revenit în a doua parte a zilei cu majorări semnificative, aducând prețurile foarte aproape de pragul psihologic de 10 lei pe litru de motorină.

Rompetrol a devenit cea mai scumpă rețea din țară

Rompetrol, lanț controlat de compania de stat kazahă KazMunayGas (KMG), a deschis seria majorărilor succesive.

După o scumpire de 5 bani pe litrul de benzină aplicată miercuri dimineață, compania a revenit după-amiază cu o noua ajustare: motorina a crescut cu 15 bani pe litru, iar benzina cu încă 10 bani pe litru.

În urma acestor modificări, Rompetrol a devenit cea mai scumpă rețea de distribuție din România, afișând un preț de 9,80 lei pe litrul de motorină și de 8,98 lei pe litrul de benzină.

Mișcări similare au fost efectuate de rețeaua Lukoil, care a urcat prețul motorinei la 9,80 lei/l (majorare de 15 bani) și pe cel al benzinei la 8,97 lei/l (creștere de 20 de bani).

Compania maghiară MOL a aplicat, la rândul ei, o dublă scumpire în aceeași zi, adăugând dimineața 15 bani la benzină și 5 bani la motorină, iar după-amiaza încă 10 bani la motorină, ajungând la aceeași cotație de 9,80 lei/l la diesel ca și competitorii săi directi.

65% din țiței provine din Kazahstan

Miza acestor scumpiri este una geostrategică profundă. Țițeiul din Kazahstan reprezintă aproximativ 65% din totalul importurilor și mai bine de jumătate din consumul total de țiței al rafinăriilor din România.

Un eventual blocaj prelungit pe lanțul de aprovizionare ar putea declanșa o criză majore de resursă pe piața autohtonă.

Cea mai expusă este rafinăria Petromidia Năvodari, operată de Rompetrol. Cu o capacitate de procesare de 5,9 milioane de tone pe an, aceasta reprezintă 46,3% din capacitatea totală a României și este alimentată preponderent cu petrol livrat prin terminalul Caspian Pipeline Consortium (CPC) din portul Novorosijsk.

De asemenea, rafinăria Petrobrazi, aparținând OMV Petrom, utilizează la rândul ei țiței de import kazah și azer pentru aproximativ o treime din producție.

Ce măsuri pregătește Ministerul Energiei

Reprezentanții Ministerului Energiei au anunțat că monitorizează îndeaproape situația și poartă discuții cu marii jucători din piață pentru identificarea unor surse alternative de aprovizionare, astfel încât stocurile naționale să nu fie afectate.

„Reprezentanții Rompetrol, principalul beneficiar al petrolului din Kazahstan, au asigurat instituția noastră că vor lua toate măsurile necesare pentru compensarea deficitului și asigurarea continuității aprovizionării”, au transmis oficialii din Ministerul Energiei.

Totuși, autoritățile nu exclud posibilitatea ca prețurile de la pompă să continue să crească dacă blocajul rutelor maritime din Marea Neagră se va prelungi.

În perioada imediat următoare, ministerul va convoca o ședință de urgență cu toți operatorii din sectorul petrolier pentru a stabili capacitatea tehnică de suplimentare a volumelor de carburant pe piața din România.

Atacurile cu drone au blocat încărcarea petrolierelor la Novorosijsk

Sursa problemelor se află în portul rusesc Novorosijsk, unde terminalul CPC a încetat să mai primească petrol din Kazahstan din cauza suspendării încărcărilor pe nave.

Decizia a survenit în urma atacurilor cu drone maritime desfășurate în Marea Negră, care au vizat petrolierele din zonă.

Din cauza riscurilor crescute, armatorii refuză să își mai trimită navele în regiune fără prime uriașe de asigurare, ceea ce a scumpit masiv transportul.

Surse din industrie citate de Reuters au confirmat că rezervoarele de stocare de la terminal sunt pline la capacitate maximă, iar cel puțin două nave petroliere destinate încărcării cu petrol kazah și-au schimbat deja rutele de navigație.

Deși ambasadorul Ucrainei în Kazahstan, Viktor Maiko, a negat implicarea Kievului în atacarea navelor comerciale care deservesc terminalul CPC, efectele economice și logistice s-au transmis instantaneu în regiune.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Viva.ro
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitor despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e altfel decât își imaginează mulți
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Unica.ro
Anunț important pentru pensionari. Ce se schimbă începând de la 1 august
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Elle.ro
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
gsp
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
GSP.RO
În iulie 2026, un vlogger a petrecut o zi Cernobîl » Șocat de ce a găsit la bazinul de înot al „orașului fantomă”
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.RO
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
Parteneri
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Libertateapentrufemei.ro
Fiica lui Dragoș Bucur, în lacrimi! Ce a putut păți Sofia, în drum spre Electric Castle. Grea situație pentru o fată de 19 ani! Tatăl ei i-a lăsat imediat un comentariu, care a stârnit un val de reacții
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Avantaje.ro
Trist, foarte trist! Acum sunt împreună, în Ceruri! Marea noastră actriță, adorată în filmul lui Mungiu, și regretatul realizator TVR au fost o familie superbă, până când moartea i-a despărțit
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.
Tvmania.ro
Lamine Yamal are doar 19 ani, dar povestea din spatele succesului său pare desprinsă dintr-un film. 😮 Mama lui l-a născut la 16 ani, iar frățiorul său a cucerit internetul.

Știri România

Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să se grăbească cu a doua desemnare de premier și spune că „nu-l obligă nimeni” să declanșeze alegeri anticipate
Politică 23:04
Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să se grăbească cu a doua desemnare de premier și spune că „nu-l obligă nimeni” să declanșeze alegeri anticipate
Declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete, potrivit proiectului de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament. Reacția ministrului interimar al Justiției
Exclusiv
Știri România 21 iul.
Declarațiile de avere ale demnitarilor rămân secrete, potrivit proiectului de reformă a ANI trimis de Cătălin Predoiu în Parlament. Reacția ministrului interimar al Justiției
Parteneri
„Cearșafuri pătate de sânge”. Experiența de coșmar pentru un român într-o destinație populară din Grecia: „Am făcut bagajele și am plecat”
Adevarul.ro
„Cearșafuri pătate de sânge”. Experiența de coșmar pentru un român într-o destinație populară din Grecia: „Am făcut bagajele și am plecat”
Nu a avut milă de vedetele Universității Craiova: „Așteptam mai mult de la Baiaram și Mora! Am avut șansă”
Fanatik.ro
Nu a avut milă de vedetele Universității Craiova: „Așteptam mai mult de la Baiaram și Mora! Am avut șansă”
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Financiarul.ro
România riscă o criză majoră de carburanți după ce Kazahstan, principala sursă, a întrerupt livrările de țiței
Parteneri
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Elle.ro
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

5 Știri by Libertatea- Monden: Când începe „Insula Iubirii”/ Loredana era să aterizeze cu elicopterul la o mănăstire
Exclusiv
Stiri Mondene 19:00
5 Știri by Libertatea- Monden: Când începe „Insula Iubirii”/ Loredana era să aterizeze cu elicopterul la o mănăstire
Ce spun foștii concurenți de la Insula Iubirii despre Radu Vâlcan: „De fiecare dată îmi dă emoții”
Stiri Mondene 18:09
Ce spun foștii concurenți de la Insula Iubirii despre Radu Vâlcan: „De fiecare dată îmi dă emoții”
Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
Surpriză pentru un elev cu media aproape 9 la admitere: nu a intrat la niciun liceu
ObservatorNews.ro
Surpriză pentru un elev cu media aproape 9 la admitere: nu a intrat la niciun liceu
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul Mihaelei Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner. „Este timpul să fiu din nou fericită!” Ce urmează pentru ea
Parteneri
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
GSP.ro
A făcut striptease pentru Mutu, acum a pozat goală la cârma unui iaht: „Inima mea”
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
GSP.ro
Fanii sunt în șoc » Vinicius jr., de nerecunoscut după vizita la doctorul vedetelor: „Nu are cum să fie aceeași persoană!”
Parteneri
De la luxul din România la cătușele din Miami. Povestea care îi urmărește pe frații Tate
Mediafax.ro
De la luxul din România la cătușele din Miami. Povestea care îi urmărește pe frații Tate
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
O zodie va avea lumea la picioare în august. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
Redactia.ro
O zodie va avea lumea la picioare în august. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani
KanalD.ro
Lumea actoriei este îndoliată! Dana Tapalagă a pierdut lupta cu o boală gravă, la 57 de ani

Politic

Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să se grăbească cu a doua desemnare de premier și spune că „nu-l obligă nimeni” să declanșeze alegeri anticipate
Politică 23:04
Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să se grăbească cu a doua desemnare de premier și spune că „nu-l obligă nimeni” să declanșeze alegeri anticipate
Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, după ce Justiția a decis suspendarea inițierii Legii salarizării bugetarilor: „Nu-i treaba Justiției să se amestece în legiferare”
Analiză
Politică 18:11
Fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, după ce Justiția a decis suspendarea inițierii Legii salarizării bugetarilor: „Nu-i treaba Justiției să se amestece în legiferare”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Protest uluitor în Anglia! Fotbalistul care vrea să joace cu Radu Drăgușin s-a așezat pe gazon, iar antrenorul a fost nevoit să anuleze ședința de pregătire
Fanatik.ro
Protest uluitor în Anglia! Fotbalistul care vrea să joace cu Radu Drăgușin s-a așezat pe gazon, iar antrenorul a fost nevoit să anuleze ședința de pregătire
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat
Spotmedia.ro
Trump nu va bloca extrădarea fraților Tate, în ciuda presiunilor din cercul său apropiat