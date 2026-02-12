„Știi care e diferența dintre „mâine” și „azi”? Azi chiar se întâmplă. Și dacă tot e greu la sală… hai să fie distractiv!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Așa mi-am propus când am decis să merg la sală alături de fete, nu singură. E cheia mea către disciplină. Cu prietenele mele, dacă vreau să renunț… cineva mă vede.

Nu mai găsesc nici o scuză. Chiar dacă azi s-a vărsat o sticlă întreagă de apă în geanta mea de sală. Iar tot echipamentul era fleașcă. Iar dacă mă plâng… mi se amintește că eu am zis să ne apucăm serios. Nu mi-am propus să slăbesc (am noroc de o greutate constantă, kind of since forever).

Dar vreau să-mi lucrez musculatura, să am mai multă energie, să mă simt mai bine. Și să am un motiv foarte bun să mă văd cu fetele mai des.

Cu Majda Aboulumosha şi Doinița Mihaela Oancea, sala devine și terapie neoficială, competiție prietenoasă și locul în care râd atât de tare încât îmi apar pătrățele pe abdomen fără să vreau. Avem și antrenor vigilent, deci dacă trișez la repetări… cineva mă numără.

Ne personalizează seriile, ne pune muzică bună și ne motivează. Gata, fiecare antrenament e un vot pentru versiunea mea mai puternică decât ieri. Apropo de fete, am ales un loc women only, mă simt mai confortabil așa.

PS: Arătam mai mişto în colanți, dar m-am filmat tocmai fiindcă la sală nu-i despre #outfitcheck”, a scris Andreea Ibacka pe contul de socializare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE