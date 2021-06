Albert, preferatul publicului la „Survivor România”, riscă eliminarea după ce a fost nominalizat

Albert Oprea a declarat că strategia de vot a fost stabilită de întreaga echipă și nu e afectat de nominalizările primite.

El face un apel către publicul de acasă să susțină echipa Războinicilor, pentru a rămâne patru membri în competiție.

„Suntem patru, cum am zis am decis la unison cum e cel mai bine pentru echipă. Dacă așa e cel mai bine, sunt ok cu treaba asta. Nu pot să zic că am emoții sau că mă demoralizează că iar sunt nominalizat.

Sper că oamenii de acasă care m-au susținut până în punctul ăsta să o facă și de acum încolo pentru că îmi doresc foarte mult să merg mai departe.

Am o dorință foarte mare de a merge mai departe în competiția asta, să-mi ating scopul.

Sper ca oamenii să mă ajute pe mine, cât și echipa, pentru că vreau tot în formula asta să ne vedem și săptămâna viitoare. Sper să decidă în favoarea noastră”, a spus Albert Oprea la Kanal D.

