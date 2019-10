De Livia Lixandru,

Prezentatoarea de la Antena 3 are două perechi de nași. Este vorba de Gabriela Firea și Florin Pandele, dar și un cuplu apropiat de prieteni.

Vizibil emoționată, Sandra a făcut primele declarații, înainte a începe slujba de botez.

„Cu siguranță e norocoasă, vezi ce zi frumoasă e azi? Sunt extrem de emoționată. Ea e cumințică până acum. E foarte cuminte. Nașii sunt pregătiți”, a mai precizat Alessandra Stoicescu, la Antena 3, potrivit dcnews.ro.

Sandra Stoicescu a născut pe 28 iulie, o fetiță perfect sănătoasă, căreia vedeta i-a pus numele Sara.

„Am visat într-o noapte numele de Sara şi e un nume biblic, iar Maria este la fel. Şi se va numi Sara Maria Constantinescu. A fost binecuvântată de Papa Francisc şi de Preafericitul Părinte Daniel”, a mărturisit Alessandra Stoicescu atunci.

„Mămica care e mută de emoţie! Nu-mi găsesc cuvintele. Atâta emoţie şi atât fericire am de trei zile că mă apucă plânsul. Azi plecăm acasă cu fetiţa noastră. Are cercei de aseară.

Am venit cu emoţii uriaşe. Este o sarcină pe care mi-am dorit-o mult. Am aflat de ea de Crăciun. Din acel moment a început… Sarcina a fost una uşoară. Doar ultima perioadă. Fetiţa avea cordonul ombiligal de trei ori în jurul gâtului. Am făcut monitorizare zi de zi. Ne uităm amândoi la ea şi lăcrimăm”, a spus Alessandra Stoicescu în ziua externării, potrivit Spynews.