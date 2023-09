După 10 ani de relație și 7 ani de căsnicie, Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au ajuns la divorț. Nu ea a fost cea care a depus actele pentru separarea legală, ci el, după cum a anunțat aseară, în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

Acolo a făcut primele declarații despre divorț, după ce Oana Zăvoranu i-a adus mai multe acuzații, ba că ar fi fost infidel, ba că ar fi luat sume impresionante din banii familiei. „Eu am plecat din căsnicie! Eu am înaintat divorțul!

Eu cu asta am vrut să încep, ca să nu se mai speculeze că ea a făcut lucrurile astea. Eu am lăsat totul în urmă și am plecat doar cu hainele mele!”, a declarat Alex Ashraf, la Antena Stars, conform spynews.ro.

Alex Ashraf: „Nu mi se pare normal să ne spălăm rufele în public”

În același interviu, Alex Ashraf a rupt tăcerea și a vorbit și despre clinica medicală pe care a înființat-o alături de Oana Zăvoranu. A dat de înțeles că în instanță, la proces, el va arăta multe dovezi, mai ales că i-a cedat partea lui din companie Oanei Zăvoranu. „Am să spun eu de clinică! Eu am ieșit din clinică, adică mi-am dat acțiunile gratis, acțiunea gratis că era doar una!

Iar pe fosta soție o să o combat eu în instanță pentru tot ceea ce spune, cu dovezi. Eu nu am să vorbesc public urât de ea. Nu doresc să intru în circul ei. Ea poate să spună orice despre mine și, mă repet, nu mi se pare normal să ne spălăm rufele în public și nici să aruncăm cu noroi în 10 ani de relație. Am reușit să duc clinica unde trebuia. Sus. Cât timp am fost eu în clinică, clinica mergea.”, a mai precizat Alex Ashraf.

Oana Zăvoranu e femeie liberă

Miercuri, vedeta a anunțat că ea și soțul ei s-au separat după 10 ani de relație și 7 ani de căsnicie și că acum e „liberă și disponibilă”. „Sunt în sfârșit o femeie liberă care are de unde alege… Asta sunt eu… e pansivă și cu chef de viață și iubire multă. Să vină pretendenții, glumesc. Să dați anunț că sunt liberă și disponibilă. O să vă ia foc ziarele”, a spus Oana Zavoranu pentru Antena Stars.

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf sunt împreună din anul 2013, iar căsătoriți sunt din anul 2016. De o lungă perioadă de timp se zvonea că cei doi nu mai formează un cuplu, că el are deja o altă relație. În urmă cu mai bine de două luni, ea a infirmat speculațiile.

„Mariajul nostru e foarte bine! Nu există nimic de semnalat pe această chestiune! Sigur, din 2013 de când ne-am luat, au mai existat și momente delicate, dar în viața cărei familii nu apar și asemenea lucruri? Cine spune că în căsnicia sa a fost totul doar lapte și miere, atunci acela sigur încearcă să vă ducă de nas!”.