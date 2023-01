În urmă cu câteva luni, Alex Dobrescu anunța despărțirea de Cristina Cioran, apoi s-a afișat cu o femeie mult mai tânără, despre care spunea că este iubita lui. Acum, tatăl fetiței Cristinei Cioran caută metode pentru a fi iertat de aceasta și își dorește să se împace.

Alex Dobrescu i-a cumpărat un inel vedetei și speră că aceasta îl va primi înapoi și se vor căsători. Bărbatul a recunoscut că nu a avut un comportament potrivit și încă o iubește pe Cristina. De asemenea, el a menționat că părinții fostei sale partenere nu sunt tocmai încântați de cele petrecute și nu l-au iertat pentru ceea ce a făcut.

„Am riscat și relația cu Cristina Cioran, și relația cu familia ei, am supărat pe toată lumea cu jocurile mele, poate ar trebui să o las mai ușor cu comportamentul acesta. Cu toate acestea, Cristina a înțeles. Port inima ei în inima mea.

Am căutat-o, i-am trimis mesaje de iertare, i-am explicat că totul a fost o glumă. După cum de vede am început să ne întâlnim. Sunt într-o relație dificilă (n.r. – familia Cristinei Cioran), cei în vârstă uită mai greu, iartă mai greu, dar voi face toate demersurile ca să revin în sânul familiei. Am fost primit extraordinar la mama ei acasă.

Cristina Cioran este o fire foarte sensibilă, nu i-a fost ușor să crească singură fata pe parcursul celor 2-3 luni, chiar dacă am văzut-o din când în când, ea a crescut-o mai mult singură. Sper să reluăm relația și să ne căsătorim, am făcut un gest pe care nu l-am mai făcut pentru o fată sau parteneră de-a mea din trecut și i-am luat un cadou sub formă de inel”, a declarat Alex Dobrescu la Xtra Night Show, potrivit Spynews.ro.

Bărbatul recunoaște că fosta lui iubită a crescut singură fetița cât timp au fost despărțiți. Cristina Cioran a suferit din cauza lui Alex Dobrescu, iar recent au fost surprinși în timp ce se certau pe Calea Floreasca, acolo unde el deține un magazin.

Acum rămâne de văzut dacă Cristina Cioran va accepta să-l ierte pe tatăl fetiței sale și va șterge totul cu buretele. Momentan, vedeta susține că nu s-a împăcat cu Alex Dobrescu, dar nu știe ce se poate întâmpla pe viitor.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au petrecut împreună în club

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au fost surprinși împreună, în ciuda faptului că s-au despărțit în condiții nu foarte bune. Cei doi au împreună o fetiță, iar vedeta a făcut primele declarații, după ce s-a spus că s-au împăcat.

„Ne-am întâlnit întâmplător în club, am mai vorbit și după am plecat împreună și la clubul de lângă. El m-a luat de mână într-adevăr, dar nu ne-am împăcat. Nu, nu, a fost așa o seară zăpăcită (n.r. – nu s-au împăcat). Nu exclud nimic, dar nici nu cred că se va întâmpla asta (n.r. – să se împace). Nu suntem un cuplu”, a mărturisit Cristina Cioran pentru sursa mai sus menționată.

