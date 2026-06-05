Studiul a inclus aproape 500 de elevi

Cercetarea, publicată recent în prestigioasa revistă științifică „Reading Research Quarterly”, a urmărit să afle dacă îmbunătățirea competențelor de înțelegere a limbajului poate conduce la progrese semnificative în citire și scriere în rândul copiilor proveniți din medii socioeconomice dezavantajate. La realizarea studiului au contribuit și cercetătorii Arne Lervåg și Monica Melby-Lervåg, de la Universitatea din Oslo, Norvegia. 

Studiul a inclus aproape 500 de elevi din ciclul primar superior, majoritatea de etnie romă, care locuiesc în zone rurale defavorizate. Nivelul de educație al familiilor lor este scăzut, respectiv, în medie, majoritatea părinților nu au absolvit liceul. De asemenea, familiile copiilor locuiesc în case cu mai mult de un membru alocat pe cameră. 

Printre copiii romi din eșantion s-au aflat atât copii monolingvi, care vorbesc doar româna acasă, cât și copii bilingvi, care vorbesc atât româna, cât și limba romani acasă. Cercetătorii au împărțit participanții în două grupuri: unul experimental, care a beneficiat de programul special de intervenție lingvistică, și unul de control, care a urmat activitățile obișnuite de limbaj desfășurate la școală.

Cum pot recupera copiii romi decalajul educațional atunci când primesc sprijin structurat. Studiul, publicat într-o revistă de top mondial
Foto ilustrativ: Eli Driu

„Am vizat în mod specific școlile care deservesc un procent ridicat de elevi de etnie romă, aceasta reprezentând un grup deosebit de vulnerabil. Am vizat, de asemenea, școlile mici cu o singură clasă pe nivel și cu o mărime a clasei de aproximativ 12 elevi. Eșantionul final selectat a fost de 448 de elevi. 

Au fost repartizați 221 de elevi în grupul experimental, dintre care 133 erau romi și 88 nonromi, și 227 de elevi în grupul de control, dintre care 131 erau romi și 96 nonromi. Dintre elevii romi, 141 erau bilingvi (limba vorbită acasă era diferită de limba de instruire la școală) și 123 erau monolingvi (vorbeau română acasă, limba de instruire la școală)”, afirmă autorii studiului „Eficacitatea unei intervenții de înțelegere a limbajului asupra competențelor lingvistice, de citire și scriere ale elevilor din medii socioeconomice dezavantajate”.

Cum pot recupera copiii romi decalajul educațional atunci când primesc sprijin structurat. Studiul, publicat într-o revistă de top mondial
Dacian Dolean a coordonat studiul publicat în „Reading Research Quarterly”. Foto: arhivă personală

Dezvoltarea vocabularului și a exprimării orale

În timpul programului aplicat de specialiști, elevii au participat la 132 de sesiuni de învățare desfășurate pe parcursul mai multor luni, fiecare având aproximativ 30 de minute. Activitățile s-au concentrat pe dezvoltarea vocabularului și a exprimării orale. 

Astfel, copiii au învățat 158 de cuvinte importante pentru înțelegerea textelor școlare, cuvinte care apar rar în conversațiile de zi cu zi, dar sunt esențiale pentru succesul școlar. Primele 32 de sesiuni de intervenție s-au bazat pe povestiri scurte și amuzante, în timp ce celelalte 100 de sesiuni s-au bazat pe un text (roman) care urmărea aventurile a trei copii la o tabără de vară în Transilvania. 

Participanții au fost evaluați de evaluatori independenți instruiți, care nu cunoșteau tratamentul primit de elevi. Rezultatele au arătat că intervenția a avut efecte clare asupra competențelor urmărite direct prin program. Elevii care au participat la activitățile speciale și-au îmbunătățit semnificativ cunoștințele privind cuvintele predate și au înțeles mai bine textele și mesajele orale care conțineau aceste cuvinte. Mai mult, aceste beneficii nu au dispărut odată cu încheierea programului, fiind observate și la evaluarea realizată opt luni mai târziu.

În privința vocabularului, a fost evaluată măsura în care participanții cunoșteau unele dintre cuvintele incluse în programul de intervenție. Participanților li s-a cerut să explice sensul a 20 de cuvinte selectate aleatoriu. Evaluatorii au mai cuantificat capacitatea participanților de a înțelege mesaje narative transmise oral, cu ajutorul unei evaluări de înțelegere a ascultării care includea cuvinte de vocabular predate în cadrul programului. 

De asemenea, a fost evaluată înțelegerea lecturării unui text narativ care includea cuvinte predate, prin solicitarea ca elevii să citească povestea și să răspundă la 12 întrebări cu răspuns deschis.

Progres similar la elevii romi monolingvi și la cei nonromi 

Potrivit cercetătorilor care au interpretat rezultatele studiului, a existat un efect imediat semnificativ și unul întârziat în ceea ce privește competențele lingvistice și de alfabetizare în ceea ce privește cuvintele predate. 

„Efectele asupra vocabularului standardizat au fost semnificative statistic imediat după intervenție pentru elevii cu un vocabular inițial mai slab. A existat, de asemenea, un efect principal semnificativ asupra vocabularului standardizat la 8 luni distanță. Elevii romi monolingvi și cei nonromi au progresat într-un ritm similar la majoritatea măsurătorilor, dar efectele asupra elevilor romi bilingvi au fost semnificativ mai mici la testele de vocabular și înțelegere a ascultării, care includeau cuvintele predate”, afirmă autorii. 

Rezultatele sugerează că utilizarea unei alte limbi în mediul familial poate reprezenta o provocare suplimentară pentru dezvoltarea competențelor în limba de predare, în special în condiții de sărăcie și acces limitat la resurse educaționale.

Elevii din grupul experimental au înregistrat o îmbunătățire semnificativă a vocabularului predat în timpul procesului de învățare, precum și o îmbunătățire a înțelegerii orale și a celei scrise, a poveștilor care includeau cuvintele din vocabularul predat.

Cercetarea a avut și limitări importante. Deși elevii au învățat cu succes cuvintele incluse în program și au înțeles mai bine textele care le conțineau, aceste progrese nu s-au transferat în mod semnificativ către alte competențe academice evaluate prin teste standardizate. Nu au fost observate îmbunătățiri relevante în ceea ce privește fluența citirii cuvintelor, înțelegerea generală a lecturii, înțelegerea generală a mesajelor orale sau capacitatea de redactare a compunerilor.

„Constatările noastre au fost oarecum în concordanță cu rezultatele majorității intervențiilor lingvistice realizate predominant în țările vorbitoare de limbă engleză, în sensul că elevii din grupul experimental și-au îmbunătățit semnificativ vocabularul predat în cadrul intervenției, precum și înțelegerea ascultării și lecturii textelor care includeau cuvintele de vocabular predate. 

Intervenția a arătat efecte pozitive asupra măsurătorilor standardizate de vocabular, deși efectele au fost semnificative statistic imediat după intervenție doar pentru elevii cu vocabular standardizat inițial scăzut, iar efectul principal a fost semnificativ la 8 luni distanță. Este un rezultat obținut în premieră, întrucât literatura existentă a arătat constant că intervențiile de vocabular nu prezintă efecte de transfer asupra măsurătorilor standardizate”, se mai susține în studiu.

Cum pot recupera copiii romi decalajul educațional atunci când primesc sprijin structurat. Studiul, publicat într-o revistă de top mondial
Foto ilustrativ: Eli Driu

Vocabular îmbunătățit semnificativ

Cercetătorii afirmă că rezultatele par să reprezinte primele dovezi promițătoare care arată că programele educaționale pot îmbunătăți semnificativ abilitățile lingvistice și de alfabetizare ale elevilor romi monolingvi în același ritm cu colegii lor nonromi și pot opri tendința observată în studiile care au indicat un decalaj în creștere între aceste două grupuri etnice atunci când nu sunt furnizate proceduri intense de învățare.

Concluzia principală a studiului este că programele de dezvoltare a limbajului pot genera beneficii reale și de durată pentru copiii din comunități dezavantajate, însă efectele lor sunt limitate atunci când nu sunt combinate cu intervenții care să vizeze simultan citirea, scrierea și alte aspecte ale mediului educațional și familial. 

„Acest studiu arată că o intervenție lingvistică ce vizează copii dezavantajați din punct de vedere socioeconomic poate duce la câștiguri semnificative statistic în ceea ce privește vocabularul, înțelegerea ascultării și a lecturii, atunci când performanța lor este evaluată cu teste care includ unele dintre cuvintele predate. 

Cu toate acestea, aceste efecte sunt dificil de generalizat la măsurătorile standardizate atunci când grupul de control beneficiază de lecții de limbaj în grupuri mici, concepute de profesori. Este posibil ca efectele intervenției noastre să fi fost mai mari dacă grupul de control ar fi fost expus unui tratament diferit (nonlingvistic). Este, de asemenea, posibil ca procedura să fi avut un impact mai mare asupra abilităților de lectură și scriere dacă am fi inclus componente de lectură și scriere în intervenția noastră”, susțin cercetătorii din România și Norvegia. 

Autorii recomandă ca viitoarele programe destinate copiilor aflați în risc educațional să fie mai complexe și să includă componente integrate de limbaj, lectură și scriere, pentru a produce efecte mai puternice asupra succesului școlar pe termen lung.

Reading Research Quarterly (RRQ) este principala revistă academică internațională din domeniul cercetării privind lectura și alfabetizarea. Este considerată revista-lider la nivel global în domeniu, în care sunt publicate cercetări multidisciplinare despre alfabetizare pentru toate categoriile de vârstă, inclusiv cele mai recente studii privind metode, rezultate, efecte și implicații. RRQ este o publicație oficială a International Literacy Association.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul crucial al lui Sorin Grindeanu! Ce-a făcut liderul PSD imediat după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Viva.ro
Anunțul crucial al lui Sorin Grindeanu! Ce-a făcut liderul PSD imediat după ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
Unica.ro
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Cum arată tricourile celor 48 de participante la CM. Situație neobișnuită pentru Curaçao , ajunsă în premieră la Mondiale
GSP.RO
Cum arată tricourile celor 48 de participante la CM. Situație neobișnuită pentru Curaçao , ajunsă în premieră la Mondiale
Iubita starului de la Arsenal a atras toate privirile într-o rochie de piele, mulată
GSP.RO
Iubita starului de la Arsenal a atras toate privirile într-o rochie de piele, mulată
Parteneri
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Libertateapentrufemei.ro
Știrea serii, virală! Abia a fost ales ca premier în locul lui Bolojan și s-a aflat cel mai mare secret, cel mai important detaliu despre Eugen Tomac
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca
Tvmania.ro
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca

Eugen Tomac, premier desemnat

Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 09:07
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Criza politică din România din 2026. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României
LiveText
Politică 08:09
Criza politică din România din 2026. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de prim-ministru al României
Parteneri
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona rusească
Adevarul.ro
Romina Gingașu, soția moștenitorului Ferrari, cumpără un apartament familiei din Galați afectate de drona rusească
Ce bijuterii de lux are Aryna Sabalenka în colecția personală. Tenismena adoră accesoriile scumpe
Fanatik.ro
Ce bijuterii de lux are Aryna Sabalenka în colecția personală. Tenismena adoră accesoriile scumpe
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Financiarul.ro
Vestea care schimbă totul pentru pasionații de shopping online. Cât plătești în plus la coletele asiatice
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Cum a apărut Laura Cosoi alături de Anca Țurcașiu și Adela Popescu, la petrecerea organizată înainte de venirea pe lume a celei de-a cincea fetițe
Stiri Mondene 13:53
Cum a apărut Laura Cosoi alături de Anca Țurcașiu și Adela Popescu, la petrecerea organizată înainte de venirea pe lume a celei de-a cincea fetițe
Povestea rostită de Dan Negru după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac: „Bucuria nebunilor”
Stiri Mondene 13:39
Povestea rostită de Dan Negru după ce Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Eugen Tomac: „Bucuria nebunilor”
Parteneri
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
TVMania.ro
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
Vreme severă în România: Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape toată ţara
ObservatorNews.ro
Vreme severă în România: Cod galben de vijelii, descărcări electrice și grindină în aproape toată ţara
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Parteneri
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
GSP.ro
Anunțul FIFA care-i va înfuria pe fanii fotbalului. Decizie de ultim moment, pentru Mondial
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
GSP.ro
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
Parteneri
Arafat, despre situația din Portul Constanța: Există posibilitatea să existe și alte drone
Mediafax.ro
Arafat, despre situația din Portul Constanța: Există posibilitatea să existe și alte drone
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Parteneri
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Un an fără Teodora Marcu. Imaginile care sfâșie sufletul de la mormântul tinerei ucise. Ce a făcut familia în locul în care timpul pare că s-a oprit
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși
Redactia.ro
Omul trimis de Putin la București a răbufnit după ce o dronă a explodat la Constanța. Mesajul fără precedent transmis de ruși

Politic

Nicușor Dan, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Ce i-au transmis românii
Politică 12:24
Nicușor Dan, prima reacție după ce o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Ce i-au transmis românii
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Politică 09:07
Condiția aproape imposibilă pusă de USR lui Eugen Tomac, desemnat premier de Nicușor Dan, ca să îi voteze Guvernul în Parlament
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Cine vine antrenor în locul lui Zeljko Kopic! Dinamo are două variante pe masă
Fanatik.ro
Cine vine antrenor în locul lui Zeljko Kopic! Dinamo are două variante pe masă
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?