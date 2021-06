Alex Velea a vorbit despre parcursul lui Zanni la „Survivor România”. „El n-are mamă, n-are tată”

Alex Velea a făcut noi dezvăluiri despre membrul din Golden Gang, de care este foarte mândru că a ajuns până aici în competiție.

„E foarte greu! Eu am văzut când am fost noi în Asia… El n-are mamă, n-are tată, n-are iubită.

A plecat și… la capitolul ăsta sunt sigur că n-a avut probleme, dar să stai acolo, să faci foamea, să n-ai unde să dormi. Să dormi pe blană, pe scândură e nașpa rău”, a declarat Alex Velea, despre Zanni, potrivit Wowbiz.

Întrebat dacă ar putea participa la „Survivor România”, Alex Velea a oferit un răspuns negativ. Dorul de Antonia și de copii ar fi mult prea mare pentru artist.

„Băi, nu mai am vârsta necesară. Am familie, am copii. Dacă era să fiu adolescent, să am vârsta lor, îți dai seama, voiam să mă duc și să demonstrez ce pot eu, ce fac eu, dar așa nu.

La Asia mi-a fost greu de tot. M-a omorât dorul și de Antonia, și de copii. Eram terminat”, a mai spus artistul.

