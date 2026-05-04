Pietonul a fost găsit în stop cardiorespirator

Din primele informații, victima a fost lovită de un autovehicul și a fost grav rănită. Cadrele medicale ajunse la locul accidentului au găsit pietonul în stop cardiorespirator și au început manevrele de resuscitare.

În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, victima nu a mai putut fi salvată și a fost declarată decedată.

Evenimentul rutier a avut loc la intrarea în Medgidia dinspre Castelu, în județul Constanța. Până acum, nu au fost comunicate informații despre vârsta victimei, identitatea acesteia sau despre șoferul implicat în accident.

Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

