Totul a început în martie 2024. Pe 13 martie, un cabinet de medicină de familie din zona Moara de Foc, din Iași, a primit o adresă din partea Poliției Municipiului. Polițiștii cereau informații despre persoana care condusese un autoturism Ford Focus înmatriculat pe cabinet. Mașina ar fi fost implicată, în dimineața de 1 martie, într-un accident rutier soldat cu pagube materiale.

Adresa fusese emisă pe 6 martie, dar a ajuns la cabinet după o săptămână. Două zile mai târziu, pe 15 martie, doctorița a trimis răspunsul. Ea a arătat că, la data respectivă, mașina era parcată în fața blocului în care locuia, în cartierul Alexandru cel Bun.

Medicul a mai transmis că autoturismul nu fusese implicat în niciun accident și că nu avea avarii nici atunci, nici ulterior. Răspunsul a fost trimis prin e-mail, la adresa menționată pe site-ul Poliției ca adresă de corespondență.

După cinci luni, medicul a primit două plicuri de la Poliție

Doctorița a considerat că a răspuns solicitării și că problema a fost lămurită. Numai că, după aproape cinci luni, pe 13 august, a primit două plicuri din partea Poliției. Într-unul dintre ele se afla o nouă adresă, prin care i se cereau aceleași informații despre mașină.

În celălalt era un proces-verbal „întocmit în lipsă”. Medicul fusese amendat cu 3.465 de lei pentru că, potrivit Poliției, nu comunicase datele de identificare ale persoanei care condusese autoturismul pe 1 martie. Doctorița a mers în instanță și a cerut anularea amenzii.

Judecătorii au stabilit că răspunsul a fost trimis, dar nu în forma cerută

În fața instanței, cazul s-a concentrat pe forma în care fusese transmis răspunsul, nu pe existența lui. Judecătorii au constatat că doctorița își îndeplinise obligația de a comunica datele solicitate de Poliție. Totuși, instanța a reținut că răspunsul nu fusese trimis în modul indicat în adresă.

Documentul emis de Poliție preciza în mod expres că răspunsul trebuia transmis prin poștă, în atenția unui agent șef de poliție. În adresă era menționat și faptul că o comunicare eronată putea fi sancționată.

Magistrații au apreciat că trimiterea răspunsului pe o adresă generală de e-mail a Poliției nu a respectat indicațiile primite.

„Petentul a transmis răspunsul prin e-mail, la o adresă de corespondenţă electronică generală a poliţiei, cu nerespectarea indicaţiilor din adresa nr. 592.153/06.03.2024 privind modul de transmitere a datelor solicitate, ceea ce echivalează cu nerespectarea obligaţiilor stabilite în sarcina sa”, au arătat judecătorii, potrivit Ziarului de Iași.

Amenda de 3.465 de lei a fost considerată proporțională

Judecătoria a mai reținut că procesele-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor beneficiază de prezumția de autenticitate și veridicitate și, până la proba contrară, cele consemnate de agentul constatator sunt considerate adevărate.

Instanța a considerat că sancțiunea aplicată de Poliție a fost proporțională cu fapta reținută și nu a anulat amenda.

Decizia Judecătoriei nu este definitivă. Doctorița a contestat sentința, iar dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului.

