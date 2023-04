Alexandra Stan, cuplată de presa din Turcia cu un fotbalist mai mic decât ea. Cine e sportivul cu care se zvonește că se iubește

Cotidianul turcesc Takvim a scris despre legătura dintre Alexandra Stan și Altay Bayindir, în vârstă de 24 de ani, care e portarul titular al echipei Fenerbahce: „Alexandra a pus ochii pe Altay Bayindir, portarul lui Fenerbahçe”, transmite Gazeta Sporturilor.

Alexandra Stan deja îl urmărește pe Instagram pe Altay Bayindir, apreciază deja fiecare postare a acestuia. Cântăreața este cu 9 ani mai mare decât fotbalistul turc, ea are 33 de ani, în timp ce Bayindir va împlini 25 de ani pe 14 aprilie.

Acum ceva vreme, Alexandra Stan a primit un tricou cu numărul 10 al lui Fenerbahce, inscripționat cu numele ei. S-a bucurat de cadou și a transmis: „Fenerbahce mi-a adus acest tricou minunat. Și eu eram îmbrăcată în galben. Care erau șansele? Cred că acum sunt parte din echipă”.

De ce s-a despărțit Alexandra Stan de Alex Parker

Timp de cinci luni, Alexandra Stan și Alex Parker, finalistul de la Eurovision 2022, au format un cuplu. Cei doi s-au despărțit la începutul lui 2022, iar cântărețul a decis să spună motivul pentru care relația lor s-a încheiat.

Finalistul de la Eurovision 2022 a vorbit deschis, într-un interviu pentru CANCAN, despre motivele care au dus la destrămarea cuplului. Alex Parker susține că a rămas în continuare prieten cu Alexandra Stan, chiar dacă nu mai sunt împreună.

Cântărețul a fost la un moment dat acuzat că s-ar fi folosit de Alexandra Stan pentru a-i aduce vizibilitate în concurs. Ce a răspuns Alex Parker în urma zvonurilor apărute: „E cam imposibil să legi relația de concurs, pentru că nu se sincronizează. Concursul a apărut la două-trei luni după, nu este valabilă chestia asta!”.

„Noi suntem prieteni de foarte mult timp și cred că a funcționat totul, efectiv avem viziuni diferite, mai ales că suntem amândoi foarte incisivi pe carieră. Eu o să mă mut în Los Angeles, ea are treabă prin Europa și concerte, adică pur și simplu ne-am apropiat pentru că am simțit și ne-am depărtat pentru că iarăși am simțit, dar în continuare vorbim și ea e o fată super-mișto, și unul dintre artiștii din România care au ridicat steagul cel mai sus și suntem superfericiți cum suntem acum!”, a declarat Alex Parker pentru CANCAN.

Alexandra Stan a fost căsătorită cu Emanuel Necatu

Alexandra Stan, în vârstă de 33 de ani, s-a căsătorit în 2021, în mare secret cu Emanuel Necatu, însă căsnicia nu a durat, iar divorțul a avut loc la doar 3 luni de la nuntă. Invitat în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar, Alexandra Stan a făcut o serie de declarații despre căsnicia cu Emanuel Necatu, bărbatul cu care a fost căsătorită.

Mai precis, cântăreața susține că Emanuel s-a prezentat în fața sa ca fiind un ”salvator”, însă în realitate, lucrurile nu au stat deloc așa. „Da, o grămadă de oameni s-au prezentat ca fiind salvatori, dar ei au fost abuzatori. Mi s-a întâmplat asta chiar și cu Emanuel, fostul soț. Fix așa l-am perceput.

Bine, el zice că nu, că e percepția mea și că niciodată nu s-a prezentat așa. Dar fix așa s-a prezentat, ca un salvator. Îmi zicea că am foarte mulți oameni care îmi vor răul și care îmi trimit gânduri negative și el a lucrat non-stop, făcea rugăciuni ca să mă ajute să scap de energia aia”, a declarat Alexandra Stan, în cadrul podcast-ului lui Mihai Morar.

