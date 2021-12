Cântăreața a fost invitată recent în emisiunea online „Viața vedetelor”. Acolo, pe Youtube, Alexandra Ungureanu a făcut dezvăluiri despre viața personală, din spatele camerelor de filmat, dar și despre cariera ei. Se laudă cu o viață profesională de succes, e artistă, cântă la evenimente, în emisiuni de televiziune, are parte de reușite în industria muzicală.

Cu toate acestea, la început, i-a fost destul de greu să își croiască un drum în muzică. Ea a absolvit Academia de Studii Economice din București, dar s-a îndreptat către marea ei pasiune. Pe atunci ea era complexată din cauza felului în care arăta. Ea susține că Marius Moga a fost una dintre persoanele care i-au spus cuvinte dure.

„Moga îmi spunea: așa sunteți voi, fetele cu voce, sunteți urâțele. Eram în backing vocals. Am fost foarte supărată pe el. Dacă îl întrebi, probabil că a uitat episodul ăsta. M-a complexat foarte mult.

Eram ferm convinsă că nu am să-mi găsesc locul în muzică. Mă durea. Pe unde mă prezentam, aveam acea reținere. Îmi doream, da eu nu sunt 90-60-90. Aveam urme de acnee pe față. Nu aveam bani să mă duc în saloane. Nu eram nici foarte slabă, nici grasă. Nu știa lumea să găsească în mine acel ceva. Eram terorizată psihic”, a povestit Alexandra Ungureanu în emisiunea „Viața vedetelor” de pe Youtube, conform fanatik.ro.

Marea suferință a Alexandrei Ungureanu

În aceeași emisiune online, Alexandra Ungureanu a vorbit despre trauma care o trăiește și în ziua de azi. În spatele femeii puternice și a artistei de succes, Alexandra Ungureanu ascunde o dramă despre care rar a vorbit în spațiul public. Artista a povestit acum despre situația crâncenă prin care au trecut părinții ei, amândoi bolnavi de cancer, culmea, în același timp. Din nefericire, tatăl cântăreței s-a stins din viață, iar dramaticul episod o urmărește chiar și azi. Cu greu poate să treacă peste acel moment.

„Uneori, cred că nu am trecut cu adevărat peste acea perioadă. Sunt momente în care mi se face foarte dor de tată. Deși am schimbat telefoane, când mi-e cel mai greu, încă am tendința să îl sun. Simt nevoia să tastez în agendă… tata. Când am aflat, eu am fost în negare. Cancerul e un diagnostic de care auzi în filme, în cărți. Când auzi de amândoi, la un interval de câteva săptămâni. Mă gândeam la posibilitatea că o să rămân singură”, a povestit Alexandra Ungureanu în emisiunea online „Viața vedetelor”.

