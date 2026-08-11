Recolte mai mici înseamnă mai puțină marfă pe piață și prețuri mai mari, explică specialiștii în economie.

Situația este agravată de scăderea nivelului apelor, care afectează producția de energie hidro și pune presiune pe sistemul energetic național.

În acest context, BNR a anunțat menținerea dobânzii-cheie la 6,5%, pentru a observa mai clar evoluțiile economice.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Conform experților, agricultura, energia și transporturile sunt cele mai expuse sectoare în cazul prelungirii secetei.

Impactul vremii extreme se resimte deja pe câmpuri, dar și în prețurile din supermarketuri și în facturi. În lipsa ploilor, toamna ar putea aduce nu doar recolte slabe, ci și un val de scumpiri pentru populație.

România cumpără energie din Ucraina și Bulgaria

Nuclearelectrica cumpără energie electrică și din Ucraina, cu sprijinul companiei Energocom, furnizorul de curent din Republica Moldova, a anunțat, luni, instituția română.

Reactorul 2 al Centralei Nucleare de la Cernavodă se va închide și el în câteva zile, din cauza nivelului tot mai scăzut al Dunării, au declarat reprezentanții de la Apele Române, marți, pentru Libertatea.

Cum arată o zi pe piața de energie din România/Bulgaria. „Nu ne țepuiesc ei, e diferența între a-ți face treaba și a nu ți-o face”, spune Otilia Nuțu, expert în energie.

Criza energetică a fost accentuată de seceta severă și de scăderea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării, a anunțat premierul Ilie Bolojan. În consecință, vineri, 31 iulie, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

Reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă a fost închis controlat marți, pe 28 iulie, iar dacă se va opri și al doilea rector al centralei nucleare, România ar rămâne fără circa 1.400 MW de putere de producție.

Giganții auto Dacia și Ford au sistat deja voluntar producția până pe 19 august pentru a sprijini rețeaua națională, măsuri similare fiind așteptate și din partea altor mari consumatori industriali.

„Economisirea voluntară în orele de seară, când există deficit, va fi crucială. Facem apel către cetățeni, companii și autorități publice să își planifice reduceri voluntare”, a adăugat Bolojan.

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