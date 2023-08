Fetele fostului cuplu vor avea domiciliul stabil la mama lor și nu vor mai fi nevoite să stea o săptămână cu ea și o săptămână la tatăl lor. Alexandru Ciucu nu a fost mulțumit de decizia luată de instanță și s-a abținut de la comentarii în privința acestui subiect delicat. De asemenea, fostul soț al Alinei Sorescu a ținut să precizeze că nu are în plan să se mai căsătorească vreodată.

„Nu comentez acest aspect. Nu vreau să intru în chestii personale. În acest moment, nu-mi doresc să vorbesc nimic ce ține de viața personală, trebuie să-mi fie bine și mie ca să fac asta. Regele Mihai avea o vorbă, toate la timpul lor.

Nici vorbă însă să mă mai însor. Nu iau în calcul, nu se mai pune problema”, a declarat Alexandru Ciucu în exclusivitate pentru cancan.ro.

Celebrul designer se mândrește că pe plan profesional îi merge foarte bine. Alexandru Ciucu îl îmbracă pe Gigi Becali, iar acum lucrează la o colecție de haine pentru doamne. „Lucrez la o colecție de haine de damă. Vreau să dezvolt ceva și pe direcția asta. Dar mai durează, pentru că nu e așa ușor. E destul de complicat, concurența e mare, sunt câțiva designeri foarte buni în România, iar ștacheta este foarte ridicată.

Am terminat masterul de la Paris în acest an. Am susținut examenele, am prezentat proiectele ce au fost notate. Pe toate în engleză. Deși știu și franceză, nu o știu totuși la nivel academic.

Acest master mă ajută în această nouă direcție pe care mi-am propus-o și vine să sprijijne zona de luxury pentru costume de bărbați, dar și să-mi completeze cunoștințele și experiența în zona ținutelor de damă”, a adăugat Alexandru Ciucu.

Alina Sorescu, victorie în procesul cu Alexandru Ciucu

În luna martie a acestui an intrase în vigoare hotărârea instanței legată de modul în care se împarte timpul celor două fetițe pe care Alina Sorescu le are împreună cu Alexandru Ciucu. Decizia instanței a fost ca fetele să petreacă 7 zile la mama lor și 7 zile la tatăl lor. Artista a fost profund afectată când a primit această veste, însă acum instanța de judecată a decis să fie suspendat programul de vizită, scrie cancan.ro.

„Vreau să vă anunț că instanța de judecată – Curtea de Apel București – a readus echilibrul emoțional al fetițelor. Curtea a suspendat programul de vizită din hotărârea judecătorească pronuntață în martie de Judecătoria Buftea, prin care o tânără judecătoare a decis pentru fetițe un program de vizită de o săptămână la tată și o săptămână la mamă, așa cum a cerut tatăl.

„Programul de vizită care nu era benefic pentru fetițe”

Doresc să clarific că încă de la prima hotărâre s-a stabilit domiciliul fetițelor la mamă și exercitarea în comun a autorității părintești (custodie comună). S-a interpretat greșit că acesta ar fi un proces de custodie, suspendarea de care vorbesc a fost pentru programul de vizită care nu era benefic pentru fetițe.

A fost o perioadă grea, eu, ca mamă, am văzut suferința în toate formele ei, însă cel mai dificil a fost să demonstrez adevărul în fața instanței de judecată. Acum a fost o etapă importantă, însă apelul la procesul de divorț va începe abia în primăvara anului viitor, mai durează până când eu și fetițele vom trăi în liniște și normalitate”, a scris artista pe Instagram.

