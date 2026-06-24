Designerul a povestit că recuperarea animalului de companie a fost marcată de un moment de-a dreptul dramatic, cățelul fiind la un pas de a fi lovit de o mașină chiar sub ochii săi.

Salvat în ultima secundă de un șofer atent

Căutările au dat roade, designerul lansând un apel și pe rețelele de socializare. Doi tineri au observat patrupedul în apropierea unui supermarket și l-au alertat imediat pe designer. Ajuns de urgență la fața locului, Alexandru Ciucu a fost martorul unei scene de coșmar. Cairo a încercat să traverseze o arteră aglomerată de unul singur, pe culoarea verde pentru mașini.

Alexandru CiucuIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

„Am frânat imediat, dar pe banda cealaltă venea o mașină în viteză. Am înlemnit. Era prea mult pentru o seară. Noroc că șoferul respectiv l-a observat în ultimul moment și a frânat cât a putut de tare. S-a auzit un scrâșnet puternic de roți și mi-a stat inima”, a mărturisit Alexandru Ciucu pe rețelele de socializare.

Din fericire, reflexele excelente ale șoferului au evitat o tragedie. Speriat, dar teafăr, Cairo a fost recuperat de pe trotuar și strâns în brațe de stăpânul său. Designerul a ținut să mulțumească public atât șoferului, cât și celorlalți participanți la trafic care au oprit mașinile pentru a proteja animalul.

Care este semnificația specială a numelui Cairo

Pentru Alexandru Ciucu și fiicele sale, Carolina și Raisa, micuțul Jack Russell este un membru cu drepturi depline al familiei. Designerul a dezvăluit în trecut că numele patrupedului ascunde o semnificație aparte, fiind o anagramă formată din primele silabe ale numelor celor două fetițe ale sale (Carolina și Raisa).
După ce și-a dus câinele acasă, creatorul de modă s-a întors în zonă pentru a le mulțumi personal tinerilor care l-au localizat și a lansat un apel la empatie pentru toți cei care întâlnesc animale rătăcite pe străzi:

„Să ne gândim întotdeauna când vedem un cățel, o pisică sau orice alt animăluț fără stăpân, că undeva, cineva îl caută și suferă după el”.

În cazul pierderii unui animal, designerul recomandă începerea căutărilor imediat și interacțiunea directă cu oamenii de pe stradă pentru a strânge indicii.

Foto: Instagram

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