În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 16.00, una dintre cele mai cunoscute clădiri de pe Calea Victoriei își deschide porțile într-un mod cu totul special.

Dincolo de fațada impunătoare a Palatului Telefoanelor, vizitatorii pășesc într-o adevărată călătorie pe axa timpului, prin istoria serviciului public de telefonie din România.

O incursiune unică în istoria telecomunicațiilor

Sunetul telefoanelor de altădată, aparatele grele din bachelită, centralele telefonice și echipamentele care au făcut posibilă transmiterea vocii la distanță spun povestea unei revoluții tehnologice care a schimbat definitiv felul în care oamenii comunică.

Expoziția reunește dispozitive folosite între 1931 și prezent și reconstruiește, pas cu pas, evoluția telecomunicațiilor românești.

Am vizitat Muzeul de la Palatul Telefoanelor, din București. Foto: Vlad Chirea (Libertatea)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 28

Puțini știu că începuturile acestei povești sunt chiar mai vechi decât Palatul Telefoanelor. În 1906, România făcea primii pași spre automatizarea telecomunicațiilor prin instalarea unei centrale telefonice.

Două decenii mai târziu, în 1927, odată cu inaugurarea centralei automate de pe Bulevardul Dacia, bucureștenii puteau efectua, pentru prima dată, convorbiri automate publice, fără intervenția telefonistelor.

În 1933, Bucureștiul număra peste 18.000 de linii telefonice

Modernizarea avea să capete un nou impuls în 1930, când Societatea Anonimă Română de Telefoane, cu capital american, a preluat administrarea rețelei telefonice.

Capitala se pregătea pentru o dezvoltare fără precedent, iar infrastructura trebuia să țină pasul cu ritmul unui oraș aflat în plină transformare.

În septembrie 1931 începea construcția Palatului Telefoanelor. Lucrările au fost finalizate în numai 20 de luni, un record pentru acea vreme.

Fotografiie din colecția arhitectului Edmond van Saanen Algi
Fotografiie din colecția arhitectului Edmond van Saanen Algi

Cu o înălțime de 52 de metri, clădirea devenea primul zgârie-nori din România și prima construcție înaltă realizată pe structură metalică, un simbol al modernității și al progresului tehnologic.

Până în anii 50, avea să rămână și cea mai înaltă clădire din București.

În 1933, orașul număra deja peste 18.000 de linii telefonice active, iar noua centrală fusese proiectată pentru un maximum de 45.000 de numere de telefon, o capacitate impresionantă pentru acea perioadă.

Casele boierului Oteteleșanu și celebra terasă a lui Coșbuc

Istoria locului este însă și mai veche. Înainte ca zgârie-norul să schimbe silueta Căii Victoriei, aici se aflau casele boierului Oteteleșanu și celebra Terasă Oteteleșanu, una dintre cele mai elegante grădini ale Bucureștiului de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Era locul preferat de întâlnire al protipendadei bucureștene și al marilor nume din cultura română, precum George Coșbuc sau Ion Minulescu.

Terasa rivaliza cu celebra Casă Capșa, ambele fiind amplasate în apropierea vechiului Teatru Național.

Odată cu trecerea timpului însă, farmecul grădinii s-a estompat, iar în anii 30, terenul a fost cumpărat de Societatea de Telefoane, care avea să ridice aici noul simbol al Bucureștiului modern.

Clădirea a fost proiectată de arhitectul american Louis Seabury Weeks, sub coordonarea arhitectului Edmond van Saanen Algi, una dintre figurile importante ale arhitecturii românești interbelice.

Fotografiie din colecția arhitectului Edmond van Saanen Algi
Fotografie din colecția arhitectului Edmond van Saanen Algi

Palatul Telefoanelor și povestea sa

Familiarizat cu arhitectura zgârie-norilor încă din perioada petrecută la New York, Van Saanen Algi avea să lase Bucureștiului și alte clădiri reprezentative, precum Palatul Academiei de Studii Economice și vila avocatului Istrate Micescu.

De-a lungul deceniilor, Palatul Telefoanelor a traversat unele dintre cele mai dificile momente din istoria Capitalei.

A fost afectat de bombardamentele din 1944 și a rezistat marilor cutremure din 1940, 1977, 1986 și 1990.

Din 1995, clădirea a intrat într-un amplu proces de consolidare, menit să îi păstreze atât valoarea arhitecturală, cât și rolul de reper al orașului.

Astăzi, o parte dintre obiectele descoperite în interiorul Palatului Telefoanelor și salvate de-a lungul timpului și-au găsit locul în această expoziție, deschisă publicului în fiecare weekend.

Palatul Telefoanelor și-a deschis porțile istoriei. Povestea primului zgârie-nori din România și a telefoanelor care au schimbat o epocă

Poftiți la muzeu: obiecte-document din anii 30

Vizitatorii pot urmări, la doar câțiva pași unul de altul, aproape un secol de inovație tehnologică și pot înțelege cum a evoluat comunicarea, de la primele centrale automate până la tehnologia digitală de astăzi.

În 1927, potrivit datelor ANCOM România, în clădirea Dacia din București a fost instalată prima centrală telefonică automată de tip Rotary 7A1, cu peste 3.000 de linii telefonice.

Printre cele mai vechi exponate se numără un modul de centrală telefonică SG-IV-7 A2.

Palatul Telefoanelor și-a deschis porțile istoriei. Povestea primului zgârie-nori din România și a telefoanelor care au schimbat o epocă

Aceasta a funcționat până în anii 1984-1985. De altfel, centrala telefonică a precedat construcția Palatului Telefoanelor.

Ulterior, în București au fost instalate centrale telefonice automate rotative de tip 7A2 (în Victoriei, Banu Manta și Vitan), cu o capacitate de 10.000 de numere.

Acestea erau utilizate în rețelele telefonice urbane de mare capacitate, unde numerotația posturilor era formată din 4-6 cifre.

Incursiune în istorie: centrale și aparate speciale

În expoziție se află și un terminal Bell Telephone, echipat cu tuburi electronice, din 1940.

Transmisiunile simultane de telegrafie și telefonie se realizau prin utilizarea aceleiași perechi de conductoare ale liniei, atât pentru telefonie, cât și pentru telegrafie.

Aici poate fi văzut și un ceas electric secundar, fabricat în Cehia, în 1950.

Acesta este realizat după designul lui Hans Hilfiker, inginer și designer elvețian care, începând din 1944, a proiectat ceasurile instalate în gările din Elveția.

Unul dintre cele mai spectaculoase obiecte este o centrală telefonică manuală cu baterie centrală. Centrala asigura legături locale, interurbane și internaționale.

Palatul Telefoanelor și-a deschis porțile istoriei. Povestea primului zgârie-nori din România și a telefoanelor care au schimbat o epocă

Legăturile nu se realizau direct cu abonații, ci prin intermediul centralelor din localitățile apelate. Persoanele care doreau să efectueze un apel contactau operatorul din biroul central.

Acesta conecta o fișă la circuitul corespunzător pentru a realiza legătura cu un alt operator de centrală, care, la rândul său, conecta apelul la persoana solicitată, iar convorbirea putea începe.

Locul din care se poate vedea povestea unei epoci

Tot aici, vizitatorii pot vedea un aparat de testare pentru centrale manuale, mai multe panouri de măsurători, un ceas electric principal RFT Typ HU 12/60, dar și un teleimprimator electromecanic, introdus în 1958 de Siemens, la München, în Germania.

Acesta a fost folosit în rețeaua TELEX la nivel mondial, dar și ca terminal pentru o serie de mașini de cifrat (criptografice) și pentru prima generație de calculatoare.

Palatul Telefoanelor și-a deschis porțile istoriei. Povestea primului zgârie-nori din România și a telefoanelor care au schimbat o epocă

Cei care ajung la Palatul Telefoanelor pot descoperi și o centrală telefonică cu baterie locală, cu 50 de numere, realizată în 1971 la Electromagnetica București.

Precum și o centrală telefonică concepută pentru cinci abonați telefonici interiori, care permitea desfășurarea simultană a trei convorbiri.

La finalul vizitei, mulți descoperă locul din care se poate vedea povestea unei epoci în care fiecare apel telefonic era o mică minune tehnologică, iar fiecare inovație îi aducea pe oameni mai aproape unii de alții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
GSP.RO
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
Parteneri
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
Libertateapentrufemei.ro
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 10:38
CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât în Madrid”
Adevarul.ro
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât în Madrid”
Dezastru la CFR Cluj! Exclusă din cupele europene, după ce Neluțu Varga nu a reușit să plătească datoriile la ANAF
Fanatik.ro
Dezastru la CFR Cluj! Exclusă din cupele europene, după ce Neluțu Varga nu a reușit să plătească datoriile la ANAF
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

„Odiseea”, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, are premiera în România pe 17 iulie
Stiri Mondene 12:44
„Odiseea”, cel mai nou film regizat de Christopher Nolan, are premiera în România pe 17 iulie
Noi imagini din grădina Andreei Marin. Cum arată curtea vedetei acum. „M-a învățat răbdarea, frumusețea...”
Stiri Mondene 11:44
Noi imagini din grădina Andreei Marin. Cum arată curtea vedetei acum. „M-a învățat răbdarea, frumusețea…”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Momentul în care un șofer de ride-sharing își face KO clientul care i-a spart parbrizul, în Capitală
ObservatorNews.ro
Momentul în care un șofer de ride-sharing își face KO clientul care i-a spart parbrizul, în Capitală
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Destin incredibil: Messi l-a îmbăiat pe bebelușul Yamal. Acum se înfruntă în finala Cupei Mondiale
Mediafax.ro
Destin incredibil: Messi l-a îmbăiat pe bebelușul Yamal. Acum se înfruntă în finala Cupei Mondiale
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Redactia.ro
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni
KanalD.ro
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni

Politic

CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 10:38
CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Record absolut! Câte milioane de români au văzut, la miezul nopţii, golul de 2-1 din semifinala CM Argentina – Anglia transmisă de Antena 1
Fanatik.ro
Record absolut! Câte milioane de români au văzut, la miezul nopţii, golul de 2-1 din semifinala CM Argentina – Anglia transmisă de Antena 1
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului