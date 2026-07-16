Ce facultate a ales fiul Romaniței Iovan. „Continuăm o relație frumoasă și la distanță. Multe dintre ele nu le înțeleg”

„Da, deci a terminat primul an de facultate. Continuăm cu o relație frumoasă și la distanță, pentru că vorbim zilnic de câteva ori și, nu de puține ori, ne și vedem. Adică facem apel video, îmi povestește ce a făcut, simte nevoia să-mi spună ce face și simte nevoia și să mă întrebe ce fac eu.

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Practic, ne ținem la curent cu tot ce se întâmplă. Și, țin minte, chiar și în sesiune a procedat cum a făcut când era în țară și se pregătea pentru examene, repetă cu mine la telefon. Atunci era față în față. El își dă întrebările și tot el și răspunde.

Așa memorează încă o dată ceea ce a învățat și, pe de altă parte, mă pregătește și pe mine de cultură generală. I-am zis: Albert, atât de multe lucruri interesante îmi spui. Multe dintre ele nu le înțeleg, normal, că sunt pe inginerie automobilistică.

Îmi vorbește despre materiale, structuri și alte chestii. Pentru mine e ca o nebuloasă, dar nu contează, că eu mă bucur pentru el și, din când în când, chiar mai înțeleg ceva și e un lucru bun. Asta vreau să zic. Relația noastră continuă, chiar se amplifică în bunătatea lui și imaginația lui și suntem bine”, a spus Romanița Iovan într-un interviu pentru revista Unica.

Din toamna anului trecut, Albert Iovan a decis să studieze în Anglia, la University College London, așa că în ultimul an, acesta a stat departe de mama lui.

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