Potrivit anchetei, aceste proprietăți sunt promovate pe Airbnb și Booking.com și ar putea găzdui, împreună, peste 1.000 de turiști în fiecare noapte. Reprezentanții platformelor spun însă că proprietarii trebuie să respecte legislația locală, iar Primăria Capitalei susține că face verificări în urma reclamațiilor.

Investigația vorbește despre 207 apartamente turistice din clădiri RS1

The Guardian scrie că analiza a fost realizată folosind date puse la dispoziție de organizația Re:Rise, care desfășoară proiecte dedicate reducerii riscului seismic în România. La sfârșitul lunii mai, cercetarea identificase 207 proprietăți turistice în clădiri încadrate în clasa RS1, cea mai ridicată categorie de risc seismic. Dintre acestea, 116 erau listate pe Booking.com, 47 pe Airbnb, iar alte 44 apăreau simultan pe ambele platforme.

Publicația britanică precizează că acestea sunt doar cazările pentru care adresele au putut fi confirmate, astfel că numărul real ar putea fi mai mare.

În România este interzisă închirierea locuințelor din clădirile RS1

Legea adoptată în 2024 interzice închirierea pe termen scurt și pe termen lung a locuințelor aflate în clădiri încadrate în clasa RS1. Potrivit The Guardian, în București există cel puțin 404 astfel de imobile, iar încălcarea legii poate fi sancționată cu amenzi între 1.000 și 2.000 de euro.

Clasa RS1 este rezervată clădirilor considerate vulnerabile la prăbușire în cazul unui cutremur puternic. Conform unui studiu realizat de Fundația Comunitară București prin programul Bucureștiul Pregătit în 2025, 82% dintre locuitorii Capitalei consideră că orașul nu este pregătit pentru un seism major, iar aproape jumătate nu au luat măsuri de protecție.

Turiștii nu află aproape niciodată că apartamentul este într-o clădire cu risc seismic

Ancheta susține că Airbnb și Booking.com nu le cer gazdelor să precizeze dacă apartamentele sunt situate în clădiri cu risc seismic. Matei Sumbasacu, inginer constructor și fondator al Re:Rise, a declarat pentru The Guardian că organizația a încercat să atragă atenția platformelor asupra problemei.

„Am încercat tot ce era posibil pentru a avertiza platformele despre această problemă, dar ni s-a spus că este responsabilitatea proprietarilor, nu a lor”, a spus acesta.

Potrivit investigației, doar două dintre anunțurile verificate menționau existența riscului seismic, iar și acelea încercau să îl minimalizeze.

O turistă spune că și-a dat seama de pericol abia când a ajuns la destinație

The Guardian prezintă și cazul unei femei care a rezervat, în 2025, două apartamente prin Airbnb fără să știe că acestea se aflau în clădiri RS1.

„Când am ajuns acolo, clădirea arăta îngrozitor din exterior și nu mi-a dat deloc un sentiment bun”, a povestit aceasta.

Femeia spune că, după ce a aflat mai multe despre riscul seismic din București, a început să verifice mult mai atent clădirea și zona înainte de a face o rezervare.

Printre exemplele prezentate de The Guardian se află și un apartament cu două dormitoare din zona Pieței Universității, închiriat cu aproximativ 100 de euro pe noapte și destinat unui grup de până la șase persoane. Investigația mai arată că un utilizator cu statut de „superhost” avea 25 de proprietăți listate pe Airbnb, dintre care cel puțin șase erau în clădiri încadrate în clasa RS1.

După ce demersurile către platformele de rezervări nu au avut rezultatul dorit, voluntarii Re:Rise au lipit autocolante pe cutiile în care sunt păstrate cheile apartamentelor. Acestea conțin un cod QR care trimite către o pagină unde turiștii pot afla dacă urmează să se cazeze într-o clădire cu risc seismic ridicat.

Ce răspund Primăria Capitalei, Airbnb și Booking.com

Primăria Capitalei a declarat pentru The Guardian că Poliția Locală face verificări în urma sesizărilor și că aproximativ 3.000 de notificări au fost trimise proprietarilor clădirilor RS1. Airbnb a transmis că investighează situația și că siguranța utilizatorilor reprezintă o prioritate.

La rândul său, Booking.com a precizat că proprietarii trebuie să respecte legislația locală și că autoritățile pot semnala anunțurile considerate problematice.

„Experții cred că un alt astfel de cutremur este inevitabil”

The Guardian amintește că Bucureștiul este considerat capitala cu cea mai mare vulnerabilitate seismică din Uniunea Europeană. Publicația reamintește că seismul din 1977 a provocat 1.578 de morți și prăbușirea a 32 de clădiri în mai puțin de un minut.

„Experții cred că un alt astfel de cutremur este inevitabil”, notează publicația britanică.

The Guardian citează și o evaluare realizată în 2022 de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, potrivit căreia un cutremur major ar putea avaria grav aproximativ 23.000 de clădiri, ar putea provoca 6.500 de decese și aproximativ 16.000 de răniți grav.

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