Potrivit anchetei, aceste proprietăți sunt promovate pe Airbnb și Booking.com și ar putea găzdui, împreună, peste 1.000 de turiști în fiecare noapte. Reprezentanții platformelor spun însă că proprietarii trebuie să respecte legislația locală, iar Primăria Capitalei susține că face verificări în urma reclamațiilor.

Investigația vorbește despre 207 apartamente turistice din clădiri RS1

The Guardian scrie că analiza a fost realizată folosind date puse la dispoziție de organizația Re:Rise, care desfășoară proiecte dedicate reducerii riscului seismic în România. La sfârșitul lunii mai, cercetarea identificase 207 proprietăți turistice în clădiri încadrate în clasa RS1, cea mai ridicată categorie de risc seismic. Dintre acestea, 116 erau listate pe Booking.com, 47 pe Airbnb, iar alte 44 apăreau simultan pe ambele platforme.

Publicația britanică precizează că acestea sunt doar cazările pentru care adresele au putut fi confirmate, astfel că numărul real ar putea fi mai mare.

În România este interzisă închirierea locuințelor din clădirile RS1

Legea adoptată în 2024 interzice închirierea pe termen scurt și pe termen lung a locuințelor aflate în clădiri încadrate în clasa RS1. Potrivit The Guardian, în București există cel puțin 404 astfel de imobile, iar încălcarea legii poate fi sancționată cu amenzi între 1.000 și 2.000 de euro.

Clasa RS1 este rezervată clădirilor considerate vulnerabile la prăbușire în cazul unui cutremur puternic. Conform unui studiu realizat de Fundația Comunitară București prin programul Bucureștiul Pregătit în 2025, 82% dintre locuitorii Capitalei consideră că orașul nu este pregătit pentru un seism major, iar aproape jumătate nu au luat măsuri de protecție.

Turiștii nu află aproape niciodată că apartamentul este într-o clădire cu risc seismic

Ancheta susține că Airbnb și Booking.com nu le cer gazdelor să precizeze dacă apartamentele sunt situate în clădiri cu risc seismic. Matei Sumbasacu, inginer constructor și fondator al Re:Rise, a declarat pentru The Guardian că organizația a încercat să atragă atenția platformelor asupra problemei.

„Am încercat tot ce era posibil pentru a avertiza platformele despre această problemă, dar ni s-a spus că este responsabilitatea proprietarilor, nu a lor”, a spus acesta.

Potrivit investigației, doar două dintre anunțurile verificate menționau existența riscului seismic, iar și acelea încercau să îl minimalizeze.

O turistă spune că și-a dat seama de pericol abia când a ajuns la destinație

The Guardian prezintă și cazul unei femei care a rezervat, în 2025, două apartamente prin Airbnb fără să știe că acestea se aflau în clădiri RS1.

„Când am ajuns acolo, clădirea arăta îngrozitor din exterior și nu mi-a dat deloc un sentiment bun”, a povestit aceasta.

Femeia spune că, după ce a aflat mai multe despre riscul seismic din București, a început să verifice mult mai atent clădirea și zona înainte de a face o rezervare.

Printre exemplele prezentate de The Guardian se află și un apartament cu două dormitoare din zona Pieței Universității, închiriat cu aproximativ 100 de euro pe noapte și destinat unui grup de până la șase persoane. Investigația mai arată că un utilizator cu statut de „superhost” avea 25 de proprietăți listate pe Airbnb, dintre care cel puțin șase erau în clădiri încadrate în clasa RS1.

După ce demersurile către platformele de rezervări nu au avut rezultatul dorit, voluntarii Re:Rise au lipit autocolante pe cutiile în care sunt păstrate cheile apartamentelor. Acestea conțin un cod QR care trimite către o pagină unde turiștii pot afla dacă urmează să se cazeze într-o clădire cu risc seismic ridicat.

Ce răspund Primăria Capitalei, Airbnb și Booking.com

Primăria Capitalei a declarat pentru The Guardian că Poliția Locală face verificări în urma sesizărilor și că aproximativ 3.000 de notificări au fost trimise proprietarilor clădirilor RS1. Airbnb a transmis că investighează situația și că siguranța utilizatorilor reprezintă o prioritate.

La rândul său, Booking.com a precizat că proprietarii trebuie să respecte legislația locală și că autoritățile pot semnala anunțurile considerate problematice.

„Experții cred că un alt astfel de cutremur este inevitabil”

The Guardian amintește că Bucureștiul este considerat capitala cu cea mai mare vulnerabilitate seismică din Uniunea Europeană. Publicația reamintește că seismul din 1977 a provocat 1.578 de morți și prăbușirea a 32 de clădiri în mai puțin de un minut.

„Experții cred că un alt astfel de cutremur este inevitabil”, notează publicația britanică.

The Guardian citează și o evaluare realizată în 2022 de Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, potrivit căreia un cutremur major ar putea avaria grav aproximativ 23.000 de clădiri, ar putea provoca 6.500 de decese și aproximativ 16.000 de răniți grav.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Unica.ro
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
GSP.RO
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
Parteneri
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
Libertateapentrufemei.ro
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 10:38
CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor
Adevarul.ro
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor
Record absolut! Câte milioane de români au văzut, la miezul nopţii, golul de 2-1 din semifinala CM Argentina – Anglia transmisă de Antena 1
Fanatik.ro
Record absolut! Câte milioane de români au văzut, la miezul nopţii, golul de 2-1 din semifinala CM Argentina – Anglia transmisă de Antena 1
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Noi imagini din grădina Andreei Marin. Cum arată curtea vedetei acum. „M-a învățat răbdarea, frumusețea...”
Stiri Mondene 11:44
Noi imagini din grădina Andreei Marin. Cum arată curtea vedetei acum. „M-a învățat răbdarea, frumusețea…”
Câți bani a câștigat Gabi Tamaș din fotbal. A făcut cadou milioane de euro. „Sunt mână largă. Sunt plătitor, cum se spune”
Stiri Mondene 10:21
Câți bani a câștigat Gabi Tamaș din fotbal. A făcut cadou milioane de euro. „Sunt mână largă. Sunt plătitor, cum se spune”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
"Băi, ferească Dumnezeu!" O femeie de 40 de ani, găsită moartă în casă după un incendiu devastator
ObservatorNews.ro
"Băi, ferească Dumnezeu!" O femeie de 40 de ani, găsită moartă în casă după un incendiu devastator
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Destin incredibil: Messi l-a îmbăiat pe bebelușul Yamal. Acum se înfruntă în finala Cupei Mondiale
Mediafax.ro
Destin incredibil: Messi l-a îmbăiat pe bebelușul Yamal. Acum se înfruntă în finala Cupei Mondiale
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Redactia.ro
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Ce este „norul rulou”, fenomenul care a stârnit panică pe o plajă din Franța. Vântul a suflat cu până la 100 km/h, iar temperatura a scăzut brusc
KanalD.ro
Ce este „norul rulou”, fenomenul care a stârnit panică pe o plajă din Franța. Vântul a suflat cu până la 100 km/h, iar temperatura a scăzut brusc

Politic

CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 10:38
CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Zlatan Ibrahimovic îi distruge pe englezi și le amintește cât de uriaș e Messi: ”Au văzut mâna lui Dumnezeu. Acum au văzut și stângul și dreptul lui Dumnezeu”
Fanatik.ro
Zlatan Ibrahimovic îi distruge pe englezi și le amintește cât de uriaș e Messi: ”Au văzut mâna lui Dumnezeu. Acum au văzut și stângul și dreptul lui Dumnezeu”
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului