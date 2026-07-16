Apple aruncă în aer piața hardware! Deși produsele cu cipul M6 abia urmează să fie lansate la finalul acestui an, compania accelerează direct producția procesorului M7. Motivul din spatele acestei decizii este optimizarea agresivă pentru AI. Viitorul cip M7 Ultra, care se lansează în 2028, va fi capabil să suporte o memorie RAM uriașă, de până la 1,5 terabytes. Însă, pe fondul crizei globale de memorii, costul unui Mac echipat cu acest procesor și maximum de RAM va ajunge la o cifră astronomică, în jur de 53.000 de dolari.

Astronomii au detectat zahăr în spațiul interstelar! O echipă de cercetători spanioli a descoperit o moleculă complexă de zahăr în norii de gaz și praf interstelar de la marginea Căii Lactee. Substanța identificată e exact același tip de zahăr care se găsește în zmeură sau în loțiunile autobronzante. Descoperirea este extrem de importantă deoarece demonstrează că ingredientele esențiale pentru apariția vieții și formarea ADN-ului plutesc nederanjate prin galaxie.

Mare atenție pentru cei care au iPhone. Cea mai nouă actualizare de securitate lansată de Apple le dă mari bătăi de cap utilizatorilor, mulți spunând că bateria se descarcă mult mai rapid, iar telefoanele se supraîncălzesc. Chiar și eu am pățit asta, însă am reușit să rezolv problema printr-un mod destul de simplu. Deși Reddit-ul s-a umplut de plângeri, chiar și de la posesorii de iPhone-uri noi, se pare că problema poate fi soluționată cu un hard reset al telefonului. Dacă nici asta nu funcționează, mai poți rezolva făcând update la verisunea Beta de iOS 27.

Cercetătorii americani de la Penn State au creat o cerneală conductivă care transformă tatuajele temporare în senzori medicali ultra-precisi. Aplicată simplu, ca o vopsea pe bază de apă, cerneala se usucă în doar zece minute și se mulează perfect pe conturul pielii. Tatuajul poate monitoriza activitatea inimii prin EKG, activitatea cerebrală și contracțiile musculare, fiind capabil să trimită datele prin Bluetooth către telefon.

Îți simți telefonul fierbinte și ești tentat să-l pui un minut la frigider? Nu face asta! Experții și marii producători avertizează că acest obicei extrem de popular pe internet îți poate distruge definitiv smartphone-ul. Problema nu este frigul, ci contrastul termic brusc. Trecerea rapidă de la „fierbințeală” la temperaturile scăzute din frigider generează condens în interiorul carcasei. Picăturile fine de apă se formează direct pe placa de bază, pe ecran sau la conectorii bateriei, provocând scurtcircuite sau coroziune masivă.

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