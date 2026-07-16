Societatea nu mai deține, din ianuarie 2025, licența de concesiune pentru zăcământul de aur și argint din județul Hunedoara, considerat a fi unul dintre cele mai bogate din Europa. Cu toate acestea, compania a continuat procedura de obținere a PUZ-ului și a primit chiar și un aviz, în 30 decembrie 2025, din partea Direcției Județene de Mediu Hunedoara. 

Între aceste două intervale, respectiv în octombrie 2025, proiectul minier de la Certej a fost achiziționat de Varvara Development Group, de la o altă companie canadiană – Eldorado Gold. Valoarea tranzacției a fost de 30 de milioane de dolari. Eldorado Gold a rămas acționar minoritar la Deva Gold SA, alături de compania de stat Minvest Deva (19,25%) și firma clujeană de construcții Cartel BAU SA (0,25%). VarDev deține, în prezent, 80,5% din pachetul de acțiuni al firmei cu sediul în comuna Certeju de Sus.

Canadienii de la VarDev retrag PUZ-ul pentru proiectul minier auro-argentifer de un miliard de dolari de la Certej și anunță „optimizarea” investiției
Cariera Certej

Proces pentru licența de concesiune

În februarie 2026, VarDev SA a obținut la Curtea de Apel Alba Iulia o hotărâre prin care Guvernul și Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Minier au fost obligate „să adopte cu celeritate hotărârea de guvern prin care să aprobe Actul adiţional nr. 11/2024 de prelungire a licenţei nr. 534/1999”. Instanța nu a motivat încă hotărârea pentru ca să poată fi continuate eventuale demersuri juridice ulterioare. Într-un alt proces, asociația Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu a solicitat anularea avizului de mediu necesar noului PUZ (retras între timp), emis de DJM Hunedoara, în decembrie 2025. Dosarul depus la Curtea de Apel Cluj-Napoca nu a fost, deocamdată, judecat, ca urmare a unui „conflict negativ de competență”, urmând ca Înalta Curte de Casație și Justiție să decidă ce instanță deține competența pentru a analiza cererea ONG-ului. Tot o asociație cu activitate în domeniul protecției mediului, Mining Watch Romania, a obținut, în 2019, anularea unei hotărâri a Consiliului Local Certeju de Sus privind aprobarea primului Plan Urbanistic Zonal aferent proiectului minier. Decizia justiției a blocat proiectul inițial al Eldorado Gold, care permitea folosirea cianurii în procesul de prelucrare a zăcământului de la Certej.

Retragere pentru „optimizarea” proiectului 

În 2 iulie 2027, atât compania canadiană, cât și subsidiara din România au transmis Primăriei Certeju de Sus scrisori prin care anunță retragerea documentației pentru PUZ, act obligatoriu pentru derularea investiției. „Vă notificăm cu privire la renunțarea expresă a subscrisei la continuarea procedurii de avizare şi aprobare a Planului Urbanistic Zonal pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej, în forma prezentată în documentațiile depuse în acest sens, precum şi la certificatul de urbanism nr. 12 din data de 22.03.2024, emis pentru acest proiect, respectiv la toate procedurile administrative legate de aprobarea planului urbanistic zonal mai sus-menționat. Pe cale de consecință, solicităm retragerea oficială a întregii documentații depuse și încetarea definitivă a procedurilor administrative”, se precizează în adresa transmisă de VarDev SA, prin directorul general Nicolae Stanca. Motivul invocat este „reevaluarea planurilor privind modalitatea de dezvoltare şi exploatare a carierei existente şi a terenurilor care fac obiectul propunerii de adoptare a planului urbanistic zonal”. 

Președintele Varvara Development Group, Tim Aldersley, vorbește despre o „optimizare” a proiectului evaluat inițial la un miliard de dolari. „Planurile aferente proiectului Certej au în vedere procesarea fără cianurare, elimină iazurile de decantare prin utilizarea tehnologiei de filtrare a sterilului şi depozitare a acestuia în stare uscată, precum şi aderarea la cele mai solide reguli referitoare la protecția mediului înconjurător aplicabile la nivelul României şi Europei. În săptămânile următoare, VarDev va solicita un nou Certificat de Urbanism şi aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal revizuit pentru a putea implementa aceste optimizări. Deşi planul de dezvoltare minieră este, în general, similar cu cel pe care societatea l-a avut până în prezent, VarDev îşi retrage în mod proactiv Certificatul de Urbanism existent şi cererea actuală pentru aprobarea PUZ pentru a se asigura că planurile actualizate sunt evaluate în mod corect la momentul etapei de aprobare a PUZ”, se precizează în comunicatul companiei canadiene.

În document se mai susține că, de la momentul achiziţiei de către VarDev a proiectului Certej, societatea a continuat să optimizeze detaliile proiectului minier prin consolidarea clădirilor industriale, modificarea amprentei proiectului și implementarea unor măsuri care vizează poluarea istorică a mediului înconjurător.

„Pe măsură ce avansăm în cadrul procesului de autorizare, rămânem dedicați oamenilor și partenerilor noștri, precum și pentru atingerea întregului potențial al Certejului: crearea de mijloace de existență locale, întărirea mediului înconjurător și construirea a ceva de care să beneficieze România pentru deceniile viitoare”, afirmă CFO-ul Tim Aldersley.

Depozitare uscată a sterilului

Perimetrul minier Certej este localizat în partea de sud-est a Munţilor Metaliferi, făcând parte din aşa- numitul patrulater aurifer Săcărâmb – Brad – Roşia Montană – Baia de Arieş şi este situat în apropierea localităţii Hondol, în partea central-sudică a bazinului neogen Brad-Săcărâmb, la circa 20 de kilometri de municipiul Deva. Cantitățile estimate ale zăcământului sunt de circa 83 de tone de aur (2,4 – 2,5 milioane de uncii) și 450 – 500 de tone de argint (16,3 milioane de uncii). Concentrația metalelor prețioase în zăcământ este de 1,8 grame de aur pe tonă și 10 grame de argint pe tonă. Prin PUZ-ul retras se propunea exploatarea într-o perioadă de 10 ani a 109 milioane de tone de minereu. Suprafața destinată exploatării era estimată la 245 de hectare. 

Canadienii de la VarDev retrag PUZ-ul pentru proiectul minier auro-argentifer de un miliard de dolari de la Certej și anunță „optimizarea” investiției
Proiectul minier de la Certej

Reprezentanții VarDev anunță acum o modificare importantă a procesului de extracție a metalelor prețioase, care ar urma să evite crearea unor iazuri uriașe de steril. „Proiectul va fi dezvoltat și operat fără utilizarea cianurii și este conceput să utilizeze tehnologia de depozitare uscată a sterilului de procesare, prin care materialul rezultat în urma procesării este filtrat și depozitat într-o formă stabilă și uscată. Aceasta este recunoscută pe scară largă drept cea mai bună tehnologie disponibilă pentru gestionarea sterilului de procesare și a deșeurilor miniere. Proiectul va aplica o abordare de «reabilitare progresivă», prin care zonele care nu mai sunt necesare pentru activitatea minieră vor fi restaurate la o stare naturală pe parcursul întregului ciclu de viață. Strategia VarDev S.A. este de a investi în tehnologii de filtrare care separă apa de roca măcinată, rezultând un material filtrat, stabil. Acest material este apoi amestecat cu roca sterilă provenită din exploatare și depozitat în zone amenajate pentru siguranță și stabilitate”, susține compania canadiană. 

Investiția de la Certej include exploatarea la suprafață a minereurilor auro-argentifere din cariera existentă, extinderea acesteia și amenajarea unor halde unde va fi depozitat sterilul uscat.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Unica.ro
S-a întâmplat acum 30 de minute și deja au apărut mii de reacții! Tudor Chirilă l-a atacat mai dur ca oricând pe Nicușor Dan! Ce a spus artistul despre șeful statului și despre Sorin Grindeanu i-a surprins pe toți! Mesajele curg
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
GSP.RO
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
Parteneri
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
Libertateapentrufemei.ro
Bombă în showbiz! Nuntă mare în familia Crișan! După 6 ani, tocmai a făcut anunțul: ”Ne căsătorim! Am planul făcut”
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
Avantaje.ro
O mai știți pe Romica Jurca, cea mai cunoscută doamnă de la Meteo? Azi e pensionară, o doamnă respectată și iubită, dar stai să vezi ce s-a aflat despre fiul ei. Nimeni, dar nimeni nu s-ar fi așteptat la asta. Păcat!
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 15:00
Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât în Madrid”
Adevarul.ro
Constatarea unei tinere din Spania stabilite în România: „E mai scump să cumperi un apartament în Cluj decât în Madrid”
CFR Cluj n-are bani de charter pentru meciul din Conference League! Abia au reuşit să plătească pentru deplasarea la Galaţi. Exclusiv
Fanatik.ro
CFR Cluj n-are bani de charter pentru meciul din Conference League! Abia au reuşit să plătească pentru deplasarea la Galaţi. Exclusiv
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Gina Pistol, dezvăluiri despre fiica ei: „Este foarte competitivă”. Cum o învață să accepte și înfrângerile
Exclusiv Interviu
Stiri Mondene 15:00
Gina Pistol, dezvăluiri despre fiica ei: „Este foarte competitivă”. Cum o învață să accepte și înfrângerile
Ce a moștenit Cezar, fiul lui Pavel Stratan, de la tatăl lui. „M-am modelat din tinerețe ca să fiu un exemplu pentru copiii mei”
Stiri Mondene 14:08
Ce a moștenit Cezar, fiul lui Pavel Stratan, de la tatăl lui. „M-am modelat din tinerețe ca să fiu un exemplu pentru copiii mei”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
Momentul în care un șofer de ride-sharing își face KO clientul care i-a spart parbrizul, în Capitală
ObservatorNews.ro
Momentul în care un șofer de ride-sharing își face KO clientul care i-a spart parbrizul, în Capitală
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Libertateapentrufemei.ro
Detaliul observat de prea puțini oameni. Toate privirile au fost la rochie, dar iată ce poartă Mirabela Grădinaru pe deget... Nicușor Dan a încercat să acopere secretul
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi ofensator în alte țări
Mediafax.ro
Topul gafelor culturale făcute de turiști. Un gest obișnuit la noi poate fi ofensator în alte țări
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Redactia.ro
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni
KanalD.ro
O femeie din Galați, găsită fără suflare în casa concubinului ei. Era moartă de două săptămâni

Politic

Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 15:00
Verdict amânat la CCR. Când se decide dacă Guvernul este obligat să plătească 4,8 miliarde de lei către magistrați, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Ce reacție a avut partenera lui Enzo Fernandez după calificarea Argentinei în finala Campionatului Mondial 2026
Fanatik.ro
Ce reacție a avut partenera lui Enzo Fernandez după calificarea Argentinei în finala Campionatului Mondial 2026
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului