Societatea nu mai deține, din ianuarie 2025, licența de concesiune pentru zăcământul de aur și argint din județul Hunedoara, considerat a fi unul dintre cele mai bogate din Europa. Cu toate acestea, compania a continuat procedura de obținere a PUZ-ului și a primit chiar și un aviz, în 30 decembrie 2025, din partea Direcției Județene de Mediu Hunedoara.

Între aceste două intervale, respectiv în octombrie 2025, proiectul minier de la Certej a fost achiziționat de Varvara Development Group, de la o altă companie canadiană – Eldorado Gold. Valoarea tranzacției a fost de 30 de milioane de dolari. Eldorado Gold a rămas acționar minoritar la Deva Gold SA, alături de compania de stat Minvest Deva (19,25%) și firma clujeană de construcții Cartel BAU SA (0,25%). VarDev deține, în prezent, 80,5% din pachetul de acțiuni al firmei cu sediul în comuna Certeju de Sus.

Cariera Certej

Proces pentru licența de concesiune

În februarie 2026, VarDev SA a obținut la Curtea de Apel Alba Iulia o hotărâre prin care Guvernul și Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Minier au fost obligate „să adopte cu celeritate hotărârea de guvern prin care să aprobe Actul adiţional nr. 11/2024 de prelungire a licenţei nr. 534/1999”. Instanța nu a motivat încă hotărârea pentru ca să poată fi continuate eventuale demersuri juridice ulterioare. Într-un alt proces, asociația Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu a solicitat anularea avizului de mediu necesar noului PUZ (retras între timp), emis de DJM Hunedoara, în decembrie 2025. Dosarul depus la Curtea de Apel Cluj-Napoca nu a fost, deocamdată, judecat, ca urmare a unui „conflict negativ de competență”, urmând ca Înalta Curte de Casație și Justiție să decidă ce instanță deține competența pentru a analiza cererea ONG-ului. Tot o asociație cu activitate în domeniul protecției mediului, Mining Watch Romania, a obținut, în 2019, anularea unei hotărâri a Consiliului Local Certeju de Sus privind aprobarea primului Plan Urbanistic Zonal aferent proiectului minier. Decizia justiției a blocat proiectul inițial al Eldorado Gold, care permitea folosirea cianurii în procesul de prelucrare a zăcământului de la Certej.

Retragere pentru „optimizarea” proiectului

În 2 iulie 2027, atât compania canadiană, cât și subsidiara din România au transmis Primăriei Certeju de Sus scrisori prin care anunță retragerea documentației pentru PUZ, act obligatoriu pentru derularea investiției. „Vă notificăm cu privire la renunțarea expresă a subscrisei la continuarea procedurii de avizare şi aprobare a Planului Urbanistic Zonal pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Certej, în forma prezentată în documentațiile depuse în acest sens, precum şi la certificatul de urbanism nr. 12 din data de 22.03.2024, emis pentru acest proiect, respectiv la toate procedurile administrative legate de aprobarea planului urbanistic zonal mai sus-menționat. Pe cale de consecință, solicităm retragerea oficială a întregii documentații depuse și încetarea definitivă a procedurilor administrative”, se precizează în adresa transmisă de VarDev SA, prin directorul general Nicolae Stanca. Motivul invocat este „reevaluarea planurilor privind modalitatea de dezvoltare şi exploatare a carierei existente şi a terenurilor care fac obiectul propunerii de adoptare a planului urbanistic zonal”.

Președintele Varvara Development Group, Tim Aldersley, vorbește despre o „optimizare” a proiectului evaluat inițial la un miliard de dolari. „Planurile aferente proiectului Certej au în vedere procesarea fără cianurare, elimină iazurile de decantare prin utilizarea tehnologiei de filtrare a sterilului şi depozitare a acestuia în stare uscată, precum şi aderarea la cele mai solide reguli referitoare la protecția mediului înconjurător aplicabile la nivelul României şi Europei. În săptămânile următoare, VarDev va solicita un nou Certificat de Urbanism şi aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal revizuit pentru a putea implementa aceste optimizări. Deşi planul de dezvoltare minieră este, în general, similar cu cel pe care societatea l-a avut până în prezent, VarDev îşi retrage în mod proactiv Certificatul de Urbanism existent şi cererea actuală pentru aprobarea PUZ pentru a se asigura că planurile actualizate sunt evaluate în mod corect la momentul etapei de aprobare a PUZ”, se precizează în comunicatul companiei canadiene.

În document se mai susține că, de la momentul achiziţiei de către VarDev a proiectului Certej, societatea a continuat să optimizeze detaliile proiectului minier prin consolidarea clădirilor industriale, modificarea amprentei proiectului și implementarea unor măsuri care vizează poluarea istorică a mediului înconjurător.

„Pe măsură ce avansăm în cadrul procesului de autorizare, rămânem dedicați oamenilor și partenerilor noștri, precum și pentru atingerea întregului potențial al Certejului: crearea de mijloace de existență locale, întărirea mediului înconjurător și construirea a ceva de care să beneficieze România pentru deceniile viitoare”, afirmă CFO-ul Tim Aldersley.

Depozitare uscată a sterilului

Perimetrul minier Certej este localizat în partea de sud-est a Munţilor Metaliferi, făcând parte din aşa- numitul patrulater aurifer Săcărâmb – Brad – Roşia Montană – Baia de Arieş şi este situat în apropierea localităţii Hondol, în partea central-sudică a bazinului neogen Brad-Săcărâmb, la circa 20 de kilometri de municipiul Deva. Cantitățile estimate ale zăcământului sunt de circa 83 de tone de aur (2,4 – 2,5 milioane de uncii) și 450 – 500 de tone de argint (16,3 milioane de uncii). Concentrația metalelor prețioase în zăcământ este de 1,8 grame de aur pe tonă și 10 grame de argint pe tonă. Prin PUZ-ul retras se propunea exploatarea într-o perioadă de 10 ani a 109 milioane de tone de minereu. Suprafața destinată exploatării era estimată la 245 de hectare.

Proiectul minier de la Certej

Reprezentanții VarDev anunță acum o modificare importantă a procesului de extracție a metalelor prețioase, care ar urma să evite crearea unor iazuri uriașe de steril. „Proiectul va fi dezvoltat și operat fără utilizarea cianurii și este conceput să utilizeze tehnologia de depozitare uscată a sterilului de procesare, prin care materialul rezultat în urma procesării este filtrat și depozitat într-o formă stabilă și uscată. Aceasta este recunoscută pe scară largă drept cea mai bună tehnologie disponibilă pentru gestionarea sterilului de procesare și a deșeurilor miniere. Proiectul va aplica o abordare de «reabilitare progresivă», prin care zonele care nu mai sunt necesare pentru activitatea minieră vor fi restaurate la o stare naturală pe parcursul întregului ciclu de viață. Strategia VarDev S.A. este de a investi în tehnologii de filtrare care separă apa de roca măcinată, rezultând un material filtrat, stabil. Acest material este apoi amestecat cu roca sterilă provenită din exploatare și depozitat în zone amenajate pentru siguranță și stabilitate”, susține compania canadiană.

Investiția de la Certej include exploatarea la suprafață a minereurilor auro-argentifere din cariera existentă, extinderea acesteia și amenajarea unor halde unde va fi depozitat sterilul uscat.









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