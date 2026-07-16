La întâlnirea care va începe la ora 12.00 participă reprezentanți ai fostei coaliții de guvernare, este vorba despre Rareș Hopincă (PSD), Ciprian Ciucu și Florin Roman (PNL), Radu Mihaiu (USR), Cseke Attila (UDMR) și Gheorghe Nacov (Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale), potrivit Agerpres.

Foarte important, România riscă să piardă aproximativ 1 miliard de euro din PNRR dacă Parlamentul nu aprobă noul Cod al Urbanismului până pe 31 august.

Totodată, aceasta va fi prima întâlnire față în față dintre Ciprian Ciucu și președintele României, Nicușor Dan, după ce DNA l-a pus sub acuzare pe primarul PNL al Bucureștiului.

Reamintim că, pe 18 iunie, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA. El a fost acuzat de luare de mită, fapte despre care procurorii au susținut că au avut loc când era primar al Sectorului 6. Anchetatorii au susținut că Ciucu a primit toamna trecută foloase necuvenite de la doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, în campania electorală pentru alegerile la PMB. Mai exact, servicii de publicitate şi consultanţă electorală, care ar fi fost destinate susținerii activității sale politice.

La acel moment, Ciprian Ciucu urma să devină singurul prim-vicepreședinte al PNL. Dar pe 20 iunie a anunțat că nu va candida ziua următoare la Congresul PNL pentru această funcție, tocmai ca să nu vulnerabilizeze partidul lui Ilie Bolojan cu un lider urmărit penal. În acest moment, Ciucu este sub control judiciar și a spus de mai multe ori că este nevinovat și că nu a luat mită.