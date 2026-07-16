Stadiul lucrărilor între Joița și Corbeanca

Constructorii Impresa Pizzarotti & C SpA (Italia) și Retter Projectmanagement (România) au accelerat ritmul pe un șantier vital pentru decongestionarea traficului din jurul Capitalei. Valoarea contractului, finanțat prin Programul Transport, este de 815,07 milioane lei, fără TVA.

Pe cei 17,5 km ai lotului Joița – Corbeanca, asocierea de constructori români și italieni este mobilizată cu 780 de muncitori și 340 de utilaje. Joița și Corbeanca sunt două comune situate în imediata apropiere a Capitalei, prima în județul Giurgiu și a doua în județul Ilfov, care marchează capetele acestui lot de autostradă.

„Pe sectorul cuprins între km 12+100 și km 20+000 s-au așternut deja primele două straturi de asfalt (stratul de bază și binderul). Urmează să se aștearnă stratul de uzură și să se traseze marcajele, după finalizarea altor lucrări în șantier”, a precizat joi, 16 iulie, Cristian Pistol, directorul CNAIR, pe Facebook.

El a mai susținut că la această dată, terasamentele sunt realizate în proporție de 99%, iar în paralel se lucrează la execuția rampelor pasajelor de la km 18+303 și km 19+595, dar și la parcările de scurtă durată.

Șeful CNAIR a prezentat și alte lucrări aflate în derulare pe acest lot:

„Pe sectorul dintre km 2+300 și km 12+100 se lucrează la terasamente și la rampele pasajelor peste autostradă de la km 4+552 și km 7+864.

La pasajul peste DJ601A (km 2+475), dar și la podurile peste râul Dâmbovița (km 2+999) și peste râul Bâldana (km 4+042), constructorii lucrează deja la plăcile de suprabetonare.

La podul peste râul Colentina, CF 300 București-Ploiești, CF Mogoșoaia-Buftea și breteaua de la nodul rutier DN1A (km 10+762) se lucrează la suprastructură.

Pasajele de la km 12+130, km 18+303 și km 19+595 au partea de suprastructură deja finalizată”.

În final, el a avertizat că pentru respectarea termenului contractual de finalizare, care este aprilie 2027, este necesară „accelerarea lucrărilor pe sectoarele rămase în urmă”.

Primii 8 km vor fi gata în toamnă

Cristian Pistol nu face nicio referire despre posibilitatea deschiderii acestui lot de autostradă în două etape, ipoteză adusă în atenția publică de Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor.

În urmă cu o săptămână, secretarul de stat susținea că drumul de 17,5 kilometri ar putea fi deschis în două etape: tronsonul de 8 km cuprins între DN1 și DN1A la sfârșitul lunii septembrie, iar restul, până la Autostrada A1, până în decembrie.

„Acest lot poate fi dat integral în trafic până la sfârșitul anului, dar există și posibilitatea de a avea două etape, după cum urmează: tronsonul cuprins între DN1 și DN1A ar putea fi dat în trafic la sfârșitul lunii septembrie cu descărcare provizorie pentru trafic ușor, doar dacă lucrările aferente nodului rutier definitiv (parte din contractul VO Buftea) nu vor putea fi finalizate până în luna decembrie a acestui an și dacă eventuala descărcare provizorie nu va încurca foarte mult aceste lucrări, urmând ca până la sfârșitul anului să se dea în trafic între DN1A -DN7 – A1”, preciza, pe 9 iulie, Irinel Scrioșteanu.

Retter susține că sectorul dintre DN1A și DN1 va fi gata în septembrie

Constructorul român Retter a precizat pe 10 iulie, pe Facebook, că sunt foarte aproape de obiectivul propus: „de a finaliza sectorul de pe A0 Nord dintre DN1A (Mogoșoaia – Buftea) și DN1 (Corbeanca) în luna septembrie”.

„La Structurile 2 și 3 am demarat o nouă acțiune contracronometru: montarea celor 96 de grinzi în timp record, cu un ritm accelerat de 16 grinzi pe zi. Este una dintre acele etape spectaculoase, care durează doar câteva zile, dar în spatele ei stau luni întregi de pregătire. Și am respectat, întru-totul, graficul stabilit! La Structura 3, toate cele 48 de grinzi sunt deja pe poziție, în timp ce la Structura 2 lucrările au început joi. Până sâmbătă, și aceste 48 de grinzi vor fi urcate pe poziție”, a mai precizat constructorul român.

Lucrările continuă, în paralel, pe toate fronturile: „asfaltul ajunge la stratul final de uzură, se montează parapetele, panourile fonoabsorbante și sistemele de iluminat”.

De asemenea, ultima etapă de montare a grinzilor este programată pentru august. „Pe timpul nopții vor fi instalate ultimele 36 de grinzi la pasajul peste DN7 și linia de cale ferată 101, dintre care 24 vor fi grinzi de tip VFT. Ne apropiem cu pași rapizi de momentul în care acest nou tronson al A0 Nord va fi deschis circulației”, au mai precizat reprezentanții companiei.

Constructorul român se ocupă în principal de sectorul de 8 kilometri cuprins între DN1A (Buftea) și DN1 (Corbeanca), iar constructorul italian acoperă sectorul dintre autostrada A1 și DN1A.



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