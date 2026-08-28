De ce crește stagiul complet de cotizare pentru femei

Calendarul stabilit prin Noua Lege a Pensiilor prevede o trecere treptată către parametri egali de pensionare între femei și bărbați, proces care se va încheia definitiv în anul 2035. În timp ce pentru bărbați vârsta standard de pensionare este stabilită la 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare la 35 de ani, condițiile pentru femei cresc eșalonat la fiecare câteva luni.

Creșterea aplicată din luna august 2026 nu se răsfrânge automat asupra tuturor femeilor. Condițiile de pensionare se stabilesc individual, în funcție de luna și anul nașterii. De exemplu, în timp ce o persoană născută în 1964 se poate pensiona la 62 de ani și 7 sau 8 luni, generațiile mai tinere vor avea de îndeplinit criterii mai stricte.

Tabelul complet pentru generațiile 1970-1975

Pentru femeile născute în prima jumătate a anilor ’70, modificările aduse de eșalonare înseamnă atât o creștere a vârstei la care pot solicita pensia pentru limită de vârstă, cât și o perioadă mai lungă de cotizare obligatorie.

Pentru cele născute în anul 1970, vârsta standard de pensionare ajunge la 63 de ani și 2 luni, iar stagiul complet de cotizare contributiv crește la 34 de ani și 2 luni. Ieșirea la pensie pentru această generație va avea loc eșalonat între anii 2033 și 2034.

Persoanele născute în 1971 vor avea o vârstă standard de pensionare cuprinsă între 63 de ani și 4 luni și 63 de ani și 6 luni, în funcție de luna nașterii. Stagiul de cotizare necesar ajunge la 34 de ani și 4-6 luni.

Pentru femeile născute în 1972, vârsta de pensionare urcă la 63 de ani și 8 luni – 63 de ani și 10 luni, cu un stagiu complet de 34 de ani și 8-10 luni. Pensionarea efectivă se va realiza în perioada 2035-2036.

Generațiile născute în anii 1973 și 1974 ajung foarte aproape de pragul maxim: vârsta de pensionare crește la 64 de ani și 2 luni până la 64 de ani și 6 luni, iar stagiul complet de cotizare este fixat la 35 de ani.

Tabel cu vârsta de pensionare, stagiul de cotizare și anii ieșirii la pensie pentru femeile din România născute între anii 1970 și 1975
Tabel generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Generațiile 1975 și ulterioare, egalizare completă la 65 de ani

Pentru toate femeile născute începând din anul 1975, procesul de egalizare cu condițiile aplicate bărbaților devine complet.

Astfel, orice femeie născută începând din ianuarie 1975 se va pensiona la vârsta standard de 65 de ani și va avea nevoie de un stagiu complet de cotizare contributiv de 35 de ani. Pentru această categorie, ieșirea la pensie va începe în anul 2040.

Comparația directă arată o diferență clară: o femeie născută în 1964 se pensionează la 62 de ani și 7 luni cu un stagiu de 33 de ani și 6 luni, pe când o femeie născută în 1975 va munci cu 2 ani și 5 luni mai mult și va trebui să adune cu 1 an și 6 luni mai multă vechime contributivă.

Ce rămâne neschimbat în Legea Pensiilor

Este important de menționat că stagiul minim de cotizare contributiv rămâne stabilit la 15 ani pentru toate categoriile, în Legea Pensiilor. Acesta reprezintă pragul minim de vechime în muncă fără de care nu se poate deschide dreptul la pensie pentru limită de vârstă, indiferent de împlinirea vârstei standard.

De asemenea, legislația prevede în continuare reduceri ale vârstei standard de pensionare pentru femeile care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani (sau 14 ani în cazul copiilor adoptați), reducerea fiind de 6 luni pentru primul copil și crescând treptat în funcție de numărul acestora.

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