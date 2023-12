În vârstă de 23 de ani, Alexia Eram a fost invitată în podcastul lui Andrei Niculae, unde a făcut mai multe dezvăluiri despre cariera ei, despre familie, dar și despre viața personală. Întrebată despre originile ei, Alexia Eram, care face echipă la „America Express” cu Aris, fratele ei, a vorbit despre tatăl ei.

Alexandre Eram are 53 de ani și de mulți ani activează în domeniul afacerilor, deține un complex turistic în satul Porumbacu de Sus din Sibiu și un brand de produse cosmetice. Din 2000 e căsătorit cu Andreea Esca. În comparație cu soția lui care zilnic apare la Pro TV, el e o prezență discretă, nu apare pe micul ecran, însă își susține familia uneori, participând la diverse evenimente sau ședințe foto.

„Bunicul meu, tatăl lui, este armean și bunica mea este franțuzoaică”

Acum, despre originile ei și tatăl său, Alexia Eram a făcut mărturisiri: „Mama e româncă, dar știu că are strămoși din Grecia și Italia. Nu știu de unde vine numele Esca, dar nu l-am întâlnit foarte des. Mai știu doar o familie Esca de pe lângă noi în Sibiu. Nu cred că suntem rude.

Tata s-a născut în Michigan, Detroit, a stat 10 ani acolo. Bunicul meu, tatăl lui, este armean și bunica mea este franțuzoaică. Eu sunt un sfert armeancă, un sfert franțuzoaică și jumătate româncă”, a declarat Alexia Eram. În continuare, părinții lui Alexandre Eram trăiesc în Franța, ei având o relație bună cu nora lor, Andreea Esca.

Alexia Eram nu vrea să preia afacerile tatălui ei

Alexia Eram, care e influencer și creator de conținut pe rețelele de socializare, nu vrea să calce pe urmele tatălui ei, ci pe urmele mamei sale. „Mie îmi place să fiu în lumina reflectoarelor, de ce să vă mint.

Mi-ar plăcea mai mult să merg spre direcția mamei mele, cu o emisiune ceva, decât pe cea a tatălui, cu businessuri. Poate Aris, că el e mai mult pe business”, declara Alexia Eram anul trecut, pentru Impact.ro.

Tânăra, în vârstă de 23 de ani, a mai spus în podcastul lui Andrei Niculae că muncește foarte mult pentru tot ceea ce face. Mulți au criticat-o că a devenit cunoscută datorită Andreei Esca, iar ea a recunoscut că mama sa a ajutat-o enorm, dar și că munca ei a fost pe măsură.

„Eu tot timpul i-am mulțumit și sunt recunoscătoare mamei, pentru că datorită ei am ajuns unde sunt acum într-un timp atât de scurt. Probabil dacă nu era ea, eu poate nu ajungeam aici atât de repede. Tot timpul am spus că dacă eu nu munceam și nu făceam lucruri frumoase, oamenii nu mă urmăreau.

Puteam să fiu fiica oricui, că dacă nu munceam pentru ce am acum, nu eram interesantă. Foarte multă lume mă asociază în continuare… că dacă mama nu era cine este, eu nu făceam nimic, că nu am banii mei. Eu zilnic primesc mesaje de genul acesta. Îi mulțumesc enorm mamei și nu am cum să fiu supărată pe chestia asta”.

