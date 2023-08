Pe rețelele de socializare, Alexia Eram a împărtășit vestea cea mare cu fanii săi și a arătat primele imagini cu noua ei mașină. Tânăra și-a achiziționat în urmă cu mai bine de un an o mașină modestă, pentru că și-a dorit să se perfecționeze în trafic și nici nu avea suma de bani pe care și-o dorea pentru o mașină de lux.

Noua achiziție a fiicei Andreei Esca este un BMW M240i, iar prețul unei astfel de mașini pornește de la 58.000 de euro. Alexia a specificat că nu a luat bani de la părinții ei, ci a muncit ca să își îndeplinească acest vis.

„Mi-am dorit foarte mult să conduc, și după ce mi-am luat carnetul am început aventura în trafic cu o mașinuță simpatică, care și-a făcut treaba perfect: Golf 6 2012. Am cărat în ea toate valizele pline de haine pentru filmări, toate propsurile, aparatele, bagajele mele interminabile, dar necesare pentru o zi de muncă. Și m-a și plimbat prin vacanțe.

„În pofida a ceea ce ar putea crede unii, alții, nu mai iau bani de la ai mei din anul 2 de facultate”

A venit vremea să-i mulțumesc și o schimb cu o altă mașină, la care visam de mult, dar pentru care am avut nevoie de mai mulți bani. Pentru că, în pofida a ceea ce ar putea crede unii, alții, nu mai iau bani de la ai mei din anul 2 de facultate. Iată-mă, așadar, aici, fericită de achiziție și cu gândul la cum o să o fac și mai frumoasă… pentru că imediat va intra la costum tuning! Surpriză! Nu vă dau mai multe detalii. Revin cu rezultatul și le mulțumesc tuturor celor care mi-au dat posibilitatea să îmi văd visul împlinit!”, a scris iubita lui Mario Fresh pe Instagram.

Pentru cei care nu știu și se întreabă cu ce se ocupă Alexia Eram, ea este creator de conținut și are mai multe campanii în mediul online. De asemenea, fiica prezentatoarei de la PRO TV lucrează și pentru revista mamei sale. De curând, tânăra s-a întors de la America Express – Drumul Soarelui, unde s-a zvonit că ar fi ajuns în marea finală.

Alexia Eram e independentă financiar

Alexia Eram este fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram. Este foarte cunoscută în social media și a muncit mult ca oamenii să o știe datorită muncii sale și nu numelui mamei sale. Tânăra, în vârstă de 22 de ani, este creator de conținut și câștigă bani frumoși din această meserie. Nu are un job cu program, dar orele de muncă pentru campaniile pe care le filmează se pot întinde pe mai multe zile.

„Am o casă frumoasă plătită din banii mei, îmi permit să merg în vacanțe, să mănânc la orice restaurant aș vrea, să petrec așa cum îmi doresc și să îmi cumpăr ce îmi doresc”, a spus Alexia Eram.

Invitată acum ceva vreme la podcast-ul lui Radu Țibulcă, fiica Andreei Esca a subliniat faptul că de câțiva ani se întreține singură. Tânăra este recunoscătoare părințiilor săi pentru educația pe care i-au oferit-o și modul în care au învățat-o să înțeleagă valoarea banilor. Alexia Eram a demonstrat că poate face orice își propune și nu este un copil de bani gata care nu vrea să muncească.

„Sunt de doi ani pe picioarele mele, ca să înțeleagă toată lumea și să nu se mai facă speculații. Întotdeauna am avut sprijinul părinților, nici nu se pune problema. Cred că dacă nu aș fi făcut ce am făcut și nu eram o persoană interesantă sau nu aș fi făcut lucruri inteligente și interesante, oamenii nu m-ar mai fi urmărit. Oamenii cred că dacă tu ești dintr-o familie cu bani, automat tu nu știi să faci anumite lucruri sau speculează că am tot timpul ajutorul părinților. Părinții mei m-au educat foarte bine, ei au vrut să înțeleg valoarea banilor și că trebuie să muncesc pentru ceea ce am”, a declarat Alexia Eram în cadrul podcastului.

PUBLICITATE Descoperă colecția SuporteRO

