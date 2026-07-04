Cristiano Ronaldo a fost surprins rostind câteva cuvinte înainte de penalty

Cristiano Ronaldo a stârnit dezbateri aprinse pe internet după ce un cuânt, rostit înainte de un penalty decisiv împotriva Croației, a fost surprins și transmis în direct în întreaga lume.

În meciul câștigat de Portugalia cu 2-1, vineri, camerele l-au filmat pe celebrul atacant șoptind câteva cuvinte înainte să înscrie golul victoriei. Ce a spus exact? Este întrebarea care a împărțit internetul.

Ar fi spus sau nu Cristiano Ronaldo „Bismillah” înainte de lovitură

În lumea arabă, utilizatorii rețelelor sociale au susținut cu entuziasm că Ronaldo ar fi rostit de două ori cuvântul „Bismillah” (în numele lui Allah), o expresie folosită în mod frecvent în cultura islamică pentru a cere binecuvântare sau ajutor divin înainte de o acțiune importantă, relatează Euronews.com.

Mai multe videoclipuri au circulat pe rețelele sociale din țările arabe, arătând oameni care priveau cu sufletul la gură momentul înainte de a izbucni în urale, convinși că Ronaldo a adoptat această expresie ca parte a rutinei sale de concentrare.

Un utilizator din Arabia Saudită a comentat: „Este emoționant cum Cristiano Ronaldo a fost influențat de cultura islamică de când a ajuns în Arabia Saudită! Și mai impresionant este că a repetat fraza „Bismillah» într-un moment crucial pentru a înscrie”.

Cuvântul a stârnit însă o întreagă dezbatere în mediul online și a împărțit lumea onlineuli în două tabere.

The moment Ronaldo said "BISMILLAH" before taking the penalty 👏🤍 pic.twitter.com/jSB0G7FlGh — SPECIAL🇵🇹🦅 (@OfCL_Special) July 3, 2026

Cuvântul rostit de Cristiano Ronaldo a stârnit o dezbatere în Portugalia

În Portugalia, dezbaterea a luat o altă turnură. Fanii locali cred că Ronaldo a spus fie „vamos lá” (n.r. hai să mergem), fie „vais marcar” (n.r. vei înscrie).

Unii utilizatori de pe rețelele sociale au argumentat că accentul portughez al lui Ronaldo ar putea face ca expresia „vais marcar” să sune ca „bais marcar”, un enunț similar fonetic cu „Bismillah”.

„Ronaldo nu spune «Bismillah». El spune „vais marcar». Practic, se încurajează spunând: «vei înscrie»,” a explicat un utilizator.

Care sunt legăturile lui Cristiano Ronaldo cu lumea arabă

De când s-a alăturat echipei Al-Nassr din Arabia Saudită în 2022, Ronaldo a devenit o figură extrem de populară în lumea arabă.

Potrivit sursei citate anterior, starul portughez ar fi fost surprins în repetate rânduri folosind expresia „Bismillah” înainte de a executa lovituri de pedeapsă în campionatul saudit, iar pentru mulți suporteri aceasta a devenit o parte distinctivă a rutinei sale.

Il paraît qu'avant de tirer son penalty, Ronaldo a dit 'Bismillah'. pic.twitter.com/4sy6qdcdPV — KHA. 🇸🇳 (@khadiim5) July 3, 2026

Totuși, presa arabă a preluat cu prudență știrile despre momentul surprins vineri, unii jurnaliști sugerând că este posibil ca Ronaldo să fi adoptat expresia ca pe un gest de respect față de cultura locală.

„Acum putem considera că Ronaldo este nu doar un campion al Portugaliei, ci și o legendă a lumii arabe”, a scris un comentator din regiune.

Cristiano Ronaldo nu a oferit nicio reacție cu privire la cuvintele rostite în timpul meciului

În ciuda dezbaterilor aprinse din mediul online, Cristiano Ronaldo nu a comentat încă asupra momentului care a captat atenția lumii.

După meci, căpitanul Portugaliei și-a petrecut timpul sărbătorind victoria împreună cu fanii echipei sale, care s-au adunat în fața hotelului pentru a-l felicita.