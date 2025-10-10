Considerat drept unul dintre cei mai talentați și apreciați artiști din România, Fuego își pregătește concertele de iarnă, dar va apărea din nou și pe micile ecrane, cu emisiunea „Drag de România mea”, care a ajuns la cel de-al 15-lea sezon la TVR 2 și care reîncepe pe 17 și 18 octombrie 2025.

Cu această ocazie, celebrul artist a vorbit despre cum se pregătește pentru evenimentele importante din cariera lui, dezvăluind la ce alimente a renunțat în această toamnă, pentru a scăpa de kilogramele în plus și pentru a reuși să slăbească.

„Eu trec mereu prin diverse etape pe parcursul unui an. Am momente în care mai adaug kilograme, altele în care slăbesc. Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări. Încerc să nu mai mănânc carbohidrați, adică pâine, cartofi, făinoase, foietaje și alte preparate din această categorie. Cantitățile sunt mai mici și mă chinui să am și un program fix, de asta este aproape imposibil, la volumul de muncă, la drumurile și evenimentele pe care le am. Mănânc în pauze de filmări și în alte momente mai puțin fericite, în special noaptea, după ora 23.00.

Dar reușesc să dau jos câteva kilograme, să ajung la o formă optimă. Ce e mai nostim este faptul că am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme pe care o am. Atunci când dau 5-6 kilograme jos, iau anumite sacouri, când am mai multe kilograme, iau alte sacouri. Și tot așa. Evit să le modific, pentru că nu am frecvența clară. Dincolo de asta, de partea fizică, încerc să lucrez cu mintea, să am o stare generală bună și să pot crea, să pot produce, să pot face față provocărilor. Iar anul acesta a fost intens din punctul de vedere al diversității activităților. Și încă nu s-a încheiat”, a spus Fuego pentru Click.

