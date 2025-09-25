Fiind organizator de concerte, Alin Voica a luat decizia de a avea un festival de muzică în curtea unui sat în momentul în care a început să-și recondiționeze casa din Merișani în care el s-a născut și a crescut.

Ideea festivalului „Momente de Ogradă” i-a venit în anul 2012

„Sunt casa și curtea unde m-am născut și am copilărit, pe care le-am moștenit. Prin anul 2012 am început restaurarea: am dărâmat grajduri, am pus gazon, am construit cuptoare… Când am terminat șantierul, m-am gândit: dacă tot fac concerte, de ce să nu fac unul chiar aici, în curte? Așa a apărut ideea festivalului. Este un eveniment făcut împreună cu familia, prietenii și comunitatea, unul eco și deschis tuturor”, a spus Alin Voica pentru Money.

Denumit „Momente de Ogradă”, festivalul este unul destul de intim, pentru oameni de toate vârstele, care vor să trăiască o experiență autentică de muzică live și mâncare „ca la bunica”.

Chiar dacă acum locuiește în Bruxelles (Belgia), românul revine an de an la Merișani (Argeș), pentru a-i da viață festivalului său de suflet. În acest an, între 12 și 14 septembrie, în curtea satului s-a auzit muzică live, dar s-au servit și mâncare la ceaun și vin turnat în oale de lut. Mai mult decât atât, au avut loc și diferite activități pentru cei mici, dar și un atelier pentru făcut plăcinte.

Printre trupele care au cântat în anul 2025 la „Momente de Ogradă” s-au regăsit Luna Amară, Orkid, EYEDROPS, dar și o trupă din programul BeatAgora, proiect inițiat de Zoli Toth, cu scopul de a reintroduce într-un mod actual muzica în școli.

Alin Voica scoate la vânzare an de an doar 230 de bilete și abonamente

„E despre prieteni și poveștile lor, despre muzică ce nu are nevoie de un stadion ca să fie bună, despre mâncăruri gătite pe îndelete și despre timpul care curge altfel, între familie, copii și prieteni. Prietenii din ogradă ne susțin, ne inspiră și ne aduc bucurie prin simpla prezență. Fiecare zâmbet sau gest de bunătate face acest loc să fie o casă comună, în care fiecare contribuie la binele tuturor”, a mai spus Alin Voica despre „Momente de Ogradă”.

Festivalul din curtea casei din satul Merișani (Argeș) este organizat anual și pune în vânzare doar 230 de abonamente și bilete. O parte dintre acestea au campare inclusă, plus transport local asigurat din zona Curtea de Argeș.

