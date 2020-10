E! Entertainment Television anunță începerea votului pentru E! Peoples Choice Awards ediția din 2020, premiile care celebrează toate formele de divertisment, acordate în totalitate pe baza selecției făcute de public. E! invită fanii din întreaga lume să voteze pentru cele 40 de categorii din industria televiziunii, muzicii, filmelor și din pop culture. Perioada votării este 1 octombrie – 23 octombrie și are loc pe pca.eonline.com/ro sau Twitter.

Pentru a doua oară în istoria acestor premii, E! People’s Choice Awards a deschis o categorie dedicată României: Romanian Social Media Star of 2020, unde 8 concurenți vor intra în cursă. Anul trecut, Adelina Pestrițu a fost desemnată Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019.

Nominalizații de anul acesta sunt:

Alina Ceușan

Andra Gogan

Bianca Adam

Cristi Munteanu

Cristina Ich

Emil Rengle

Mimi

Vlad Munteanu

Fereastra de votare este deschisă între 1 octombrie – 23 octombrie. Fanii pot vota de pâna la 25 de ori pe zi/categorie/modalitate de vot (pe site, accesând pca.eonline.com/ro, sau prin mesaje Twitter). În data de 15 octombrie, voturile sunt dublate, echivalând un maxim de 50 de ori pe categorie /modalitate de vot. Pentru Twitter, postările trebuie să fie publice pentru a fi luate în considerare. Postările sunt luate în considerare dacă acestea conțin cele două hashtaguri: hashtag cu numele categoriei (#RomanianSocialMediaStar) și hashtag cu numele nominalizatului.

Recomandări VIDEO | Intervenție în forță la metrou. Suporteri CSA Steaua, puși la pământ și bătuți de forțele de ordine. Jandarmii acuză că au fost atacați

Spre exemplu: Votez pentru #RomanianSocialMediaStar pe #NumeleNominalizatului la premiile E! Peoples Choice Awards! #PCAs

Hashtagurile nominalizaților sunt: #AlinaCeusan, #AndraGogan, #bieadam, #CristiMunteanu, #CristinaIch, #EmilRengle, #Mimi, #VladMunteanu.

Gala E! People’s Choice Awards este difuzată duminică spre luni, 15 noiembrie, începând cu Live From The Red Carpet de la 02:00 a.m. și continuând cu ceremonia de la 4 a.m. Ambele programe sunt reluate luni, pe 16 noiembrie de la ora 18:00.

Pentru noutăți și conținut exclusiv, urmăriți https://www.facebook.com/eentertainmentro.

PARTENERI - GSP.RO Greșeala uriașă a lui Nicolae Ceaușescu! Ce a aflat cu 11 zile înainte să fie executat

PARTENERI - PLAYTECH Ce a putut să spună Alex Bodi după ce a bătut-o pe Bianca Drăgușanu. Este halucinant ce a declarat

HOROSCOP Horoscop 2 octombrie 2020. Berbecii au parte de trăiri intense și momente destul de dificile, mai ales în cuplu

Scoala9.ro Școala, de la tăblița de ardezie la tabletă. Colecționarul Cristian Dumitru a adunat mii de obiecte, cât să înființeze un muzeu al școlii românești

Telekomsport Un alt nume "greu" din tabăra PSD a renunţat! S-a retras definitiv după alegerile locale. Prima reacţie